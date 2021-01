Schüchterner Bub am Weg zum Arsenal-Kapitän

COLORSPORT/LYNNE CAMERON via www.imago-images.de

Zum Niederknien

Granaten wie Thierry Henry, Tony Adams, Per Mertesacker oder auch Mikel Arteta trugen sie. Aktuell darf sie Pierre-Emerick Aubameyang überstreifen: Arsenals Kapitänsschleife. Künftig wird sie ein schottischer Linksverteidiger von der Isle of Man tragen, Kieran Tierney.

Der 4:0-Sieg bei West Brom darf aus Sicht der "Gunners" selbst in einer Krise als "business as usual" beschrieben werden. Besonders aber war, dass Arsenal Führungstor 20 erfolgreiche Pässe vorausgingen und der Schütze, Tierney, der erste Schotte ist, dem in der Premier League ein Auswärtstor für Arsenal gelang seit März 1986 (Charlie Nicholas gegen Ipswich Town).

Wenig überraschend ist, dass Tierney, der auch noch den Assist zum vierten Treffer beisteuerte, von der "BBC" zum "Man of the Match" gekürt wurde. Arsenals "Spieler des Monats" war er auch schon einmal, nämlich vergangenen Juni.

Eine besondere Ehre wird Tierney künftig zuteil werden. Laut Arteta ist er nämlich der "Kapitän der Zukunft". Und das mag einen angesichts der "Startschwierigkeiten" des 23-Jährigen in London fast umhauen.

Tierney hatte nicht nur mit Verletzungen (Leisten, Schulter) zu kämpfen, auch der Leistungsdruck nach seinem Wechsel von Celtic zu den Gunners (nach monatelangen Tauziehen), um die mehr als stattliche Ablöse von 27 Millionen Euro, machte ihm zu schaffen. Und last but not least: Heimweh!

Tierney kickte seit seinem achten Lebensjahr im Dress der "Bhoys" - zunächst als Schüler einer Celtic-"Partnerschule" in Motherwell, dann in der St Ninian's High School, und debütierte schließlich als 17-Jähriger in der Kampfmannschaft in einem Test gegen Tottenham (August 2014).

Bis zu seinem Wechsel zu Arsenal im August 2018 heimste er mit Celtic acht nationale Titel ein und bekam auch schon im schottischen Nationalteam von Gordon Strachan die Kapitänsschleife (November 2017).

Er hat die Arsenal-DNA

Für Arsenal hat Tierney noch nicht einmal 50 Pflichtspiele absolviert (meist links hinten), dennoch ist für Gunners-Manager Arteta längst klar: "Er repräsentiert alle Werte, die in der DNA dieses Klubs sind." Tierney sei zwar immer noch "ein schüchterner Bub", aber auch ein "natürlicher Leader auf dem Feld" und er spreche abseits des Platzes "auch die richtigen Dinge an".

Vor allem aber genieße Tierney "den Respekt und die Bewunderung aller Arsenal-Mitarbeiter und Spieler ... hinten zuverlässig, vorne eine Gefahr ... er ist genau der Typ, den wir gebraucht haben".

