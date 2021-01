Würzburg holt Paderborn-Verteidiger Strohdiek

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Strohdiek wechselt von Paderborn nach Würzburg

Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers verstärkt im Abstiegskampf seine Abwehr.

Der Tabellenletzte nahm am Donnerstag den erfahrenen Innenverteidiger Christian Strohdiek (32) vom Liga-Rivalen SC Paderborn unter Vertrag. Details wurden nicht veröffentlicht.

"Als heute Morgen der Anruf aus Würzburg kam, musste ich nicht lange überlegen und wusste sofort, dass ich das machen möchte. Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Paderborn. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben. Es wissen alle Beteiligte bei den Kickers um was es geht. Packen wir's an", erklärte Strohdiek seine Entscheidung.

Strohdiek hat für Paderborn 271 Ligaspiele absolviert, davon 38 in der Bundesliga.

✍️ Herzlich willkommen, @CStrohdiek! Der Defensivspieler kommt vom @SCPaderborn07. „Als heute Morgen der Anruf aus Würzburg kam, musste ich nicht lange überlegen und wusste sofort, dass ich das machen möchte", ist er voller Vorfreude. 👉 https://t.co/w4Tjm4GSKg 🔴⚪️ #WÜR2BURG pic.twitter.com/zToEQUqjtQ — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) 7. Januar 2021

In den vergangenen drei Saisons war er Paderborner Kapitän. 2015/16 spielte er eine Zweitligasaison für Fortuna Düsseldorf.