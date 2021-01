Erster Bayern-Neuzugang schon wieder weg?

Ulmer via www.imago-images.de

Drei Neuzugänge des FC Bayern: Roca, Choupo-Moting und Sarr

Fußball-Bundesligist FC Bayern hat kurz vor Saisonstart gleich mehrere neue Spieler verpflichtet, um den Kader in der Breite zu verbessern. Ein Neuling steht Berichten aus Spanien zufolge jedoch schon wieder vor einem Abschied.

Geht es nach dem Radiosender "Onda Cero", rechnet sich LaLiga-Klub FC Valencia Chancen aus, Mittelfeldspieler Marc Roca zurück auf die iberische Halbinsel zu holen. Demnach ist Valencia an einem Leihgeschäft mit dem FC Bayern interessiert.

Ob die angedachte Leihe lediglich bis zum Saisonende oder gar darüber hinaus laufen soll, wird nicht näher erläutert. Fest steht: Marc Roca hat beim FC Bayern im vergangenen Oktober einen Langzeitvertrag bis Sommer 2025 unterzeichnet. Der 24-Jährige soll auf lange Sicht die Geschicke im zentralen Mittelfeld der Münchner lenken.

Bislang kam der Spanier allerdings nur selten zum Zug. Cheftrainer Hansi Flick schenkte dem siebenfachen U21-Nationalspieler in der laufenden Spielzeit erst fünfmal das Vertrauen. Je zweimal kam er in der Bundesliga und in der Champions League zum Einsatz, zudem stand er in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals auf dem Rasen.

Schalke-Kapitän ebenfalls in Valencia auf der Liste?

Zu der spärlichen Ausbeute kommt, dass Roca in seinen ersten Spielen für den neuen Klub taktische Defizite offenbarte. Flick bemängelte die Probleme hinterher öffentlich, hob allerdings auch dessen spielerischen Qualitäten hervor.

Ob sich die Einsatzchancen für den Neuzugang von Espanyol Barcelona, für den die Münchner neun Millionen Euro Ablöse zahlten, auf kurze Sicht erhöhen, ist derzeit nicht wahrscheinlich. Unklar ist hingegen, ob der FC Bayern angesichts der enormen Belastung in dieser Saison überhaupt darüber nachdenkt, sich von einem Spieler zu trennen.

Der FC Valencia indes ist schon länger auf der Suche nach einem neuen Sechser. Jüngst meldete "Sky", dass der spanische Erstligist außerdem Interesse am Schalker Omar Mascarell zeigt.