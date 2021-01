"Er muss arbeiten": Werners Liga-Blockade geht weiter

John Walton via www.imago-images.de

Timo Werner vergab kurz vor Spielende eine Großchance

Die Durststrecke von Timo Werner in der englischen Premier League geht weiter. Der deutsche Nationalspieler, beim 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Fulham in der Schlussphase eingewechselt, verpasste den ersten Liga-Treffer seit Anfang November. Teammanager Frank Lampard nahm Stellung zur Formschwäche seines Stürmers.

Seit nunmehr zehn Spielen im englischen Oberhaus wartet Timo Werner auf einen Treffer. Der 24-Jährige, gegen die Cottagers erst in der 75. Minute eingewechselt, vergab kurz vor Schluss freistehend vor Fulham-Keeper Alphonse Aréola.

Am ersten Dreier der Blues in der Premier League nach zuvor drei sieglosen Spielen änderte dies freilich nichts mehr, Mason Mount hatte die Lampard-Elf (78.) zuvor in Führung gebracht. Kai Havertz kam im Londoner Stadtduell nicht zum Einsatz, Innenverteidiger Antonio Rüdiger stand hingegen in der Startelf.

Angesprochen auf möglicherweise fehlendes Selbstvertrauen bei Timo Werner reagierte Teammanager Frank Lampard hinterher zurückhaltend. "Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist normal, wenn du nicht so regelmäßig triffst wie du es willst", wird Lampard im "Daily Star" zitiert.

Lampard glaubt an Werner: "Hat große Qualitäten"

Eigentlich, so der 42-Jährige, verwertet Werner solche Chancen mit verbundenen Augen. "Es ist sein täglich Brot, durchzulaufen und zu treffen. Aber es passiert, daher muss er weiter arbeiten." Dies sei die einzige Möglichkeit, "da raus zu kommen", so Lampard. "Er muss es weiter versuchen und der Ball wird irgendwann reingehen, denn er hat große Qualitäten."

Zudem hob die Chelsea-Ikone hervor, dass Werner in der vergangenen Woche beim 4:0 (2:0) gegen den unterklassigen Klub Morecambe FC im englischen Pokal ein Tor erzielte und somit auf dem richtigen Weg sei.

Seit seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea, für den die Londoner über 50 Millionen Euro an den Bundesligisten überwiesen, absolvierte Timo Werner bislang 26 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm neun Tore und sechs Vorlagen.