BVB-Reservist Dahoud: Aussortiert nach Zoff mit Terzic?

Edin Terzic (r.) verzichtete bisher auf Mahmoud Dahoud

Unter Cheftrainer Edin Terzic hat Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud bei Borussia Dortmund noch keine einzige Minute gespielt. Dass sich das zeitnah ändert, ist trotz der angespannten Personalsituation im Mittelfeld des BVB nicht unbedingt zu erwarten.

Wochenlang stand der deutsche Nationalspieler nicht einmal im Kader der Borussia, durfte erst vor knapp zwei Wochen gegen Bayer Leverkusen (1:2) überhaupt wieder auf der Auswechselbank Platz nehmen.

Den Ausschlag dafür sollen nicht nur sportliche Gründe gehabt haben. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, soll Coach Terzic lautstark auf dem Trainingsplatz mit dem 25-Jährigen aneinandergeraten sein, weil ihm dessen Einstellung und Einsatzwillen nicht passten.

Der Vorfall liegt nach Informationen der Zeitung bereits einige Wochen zurück und ereignete kurz nach der Jahreswende. Damals habe Dahoud in den Trainingseinheiten einen lustlosen Eindruck hinterlassen. Außerdem habe er sich zu einer nicht näher erläuterten Respektlosigkeit gegenüber Terzic hinreißen lassen.

Der Vorfall sei mittlerweile zwar geklärt und aus der Welt, Dahoud soll sich längst entschuldigt und Besserung versprochen haben. Dennoch muss der Mittelfeldspieler weiterhin auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz seit Anfang Dezember warten, als er beim 1:1-Remis in Frankfurt zum bislang letzten Mal in der Startelf stand.

Ein Winter-Verkauf ist nach bisherigem Kenntnisstand aber weiterhin nicht vorgesehen, zumal konkrete Anfragen für den defensiven Mittelfeldmann ohnehin Mangelware sind.

Laut "Ruhr Nachrichten" besteht von Seiten der Mittelklasse-Klubs Sassuolo Calcio, Olympique Marseille und der AS Monaco zwar Interesse am Spieler. Über mehr als lose Anfragen soll es bisher aber nicht hinausgegangen sein für den BVB-Akteur, der in Dortmund noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht.