Hartberg verstärkt sich mit Matija Horvat

GEPA pictures/ Simona Donko

Horvat steigt eine Stufe hinauf in die Bundesliga

Bundesligist TSV Hartberg hat am Freitag die Verpflichtung des Defensivspielers Matija Horvat vom Zweitligisten Kapfenberger SV vermeldet.

Der 21-Jährige Matija Horvat wechselt vom Zweitligisten KSV 1919 zu unseren Blau-Weißen in die Bundesliga. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2022.



Alle Infos: https://t.co/7Z2NTlhaRh#inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/UueqPPkipX — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) 29. Januar 2021

Der 21-jährige Slowene erhielt einen Vertrag bis Sommer 2022 und ist ab sofort spielberechtigt. "Matija hat in den Trainings überzeugt. Ein junger Spieler mit viel Qualität, was er auch schon in Kapfenberg unter Beweis gestellt hat", freut sich TSV-Obmann Erich Korherr.

In Kapfenberg war Horvat Kapitän und absolvierte 65 Zweitliga-Spiele seit Dezember 2017.

apa/red