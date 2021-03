Büskens und Cinel leiten Training auf Schalke

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Mike Büskens leitete das Montagstraining auf Schalke

Schalke 04 braucht einen Neuanfang auf allen Ebenen - am dringendsten ist aber die Trainerfrage. Der Klub muss entscheiden, ob er eine Interimslösung oder bereits den kommenden Zweitligacoach installieren will.

Nach dem großen Personal-Beben bei Schalke 04 würde sich nicht mal Peter Neururer das Himmelfahrtskommando einfach so antun. Grundsätzlich stünde er zwar bereit, sagte der Trainer bei "Sport1", "es müssen aber Signale von den richtigen Leuten sein." Früher wurde darüber gelacht, wenn sich Neururer mal wieder selbst als Trainer bei seinem Herzensklub ins Gespräch brachte. Heute ist er als Interimslösung für manche sogar denkbar, und irgendwie wäre es auch die passende Pointe für die Chaos-Saison.

Aber natürlich stehen auf dem Zettel von Knappenschmiede-Chef Peter Knäbel, der nach dem Rauswurf von Jochen Schneider die sportliche Gesamtverantwortung trägt, andere Trainernamen ganz oben. Einer, der mit seiner geradlinigen Art und seinen Vorstellungen von Fußball gut zu Schalke passen würde, ist Steffen Baumgart. Der aktuelle Coach des Zweitligisten SC Paderborn (Vertrag läuft aus) wird für die kommende Saison heiß gehandelt - auch wenn er offenbar noch keinen Anruf aus Gelsenkirchen erhalten hat. "Es gibt keinen Kontakt zu Schalke, wir werden sehen, ob es Gespräche gibt", sagte Baumgart bei Sport1.

Büskens und Cinel leiten Training

Laut kicker gibt es zudem klubintern die Überlegung, schon jetzt einen Trainer zu installieren, der dann auch in der 2. Liga die Mission "Wiederaufstieg" angehen soll. Der zurzeit vereinslose Dimitrios Grammozis (42), der schon im vergangenen Jahr auf Schalke gehandelt wurde, wäre dann eine naheliegende Lösung.

Ein solcher Trainer würde dann aber - sehr wahrscheinlich - mit dem Makel des Abstiegs in die neue Saison gehen.Will man das vermeiden, muss jetzt ein Mann her, der den kaum noch zu vermeidenden Abstieg des abgeschlagenen Tabellenletzten möglichst ohne weitere Peinlichkeiten "abwickelt". Der dafür prädestinierte "Euro-Fighter" Mike Büskens, der bereits in die Kaderplanung einbezogen ist, soll sich Medienberichte zufolge aber ebenso zieren wie der hoch angesehene U19-Coach Norbert Elgert. Das Training am Montag leitete dennoch überraschend Büskens mit dem verbliebenen Co-Trainer Onur Cinel - ein Fingerzeig? Zuvor hatte u.a. der "kicker" berichtet, dass U23-Coach Torsten Fröhling das Montagstraining der Knappen leiten soll.

#S04-Update: Mike Büskens und Onur Cinel werden das heutige Training der Lizenzspielermannschaft leiten.#InfoTweet | 🔵⚪ — FC Schalke 04 (@s04) 1. März 2021

Wer auch im Kellerduell am kommenden Freitag (20:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 von der Bank aus Anweisungen gibt, er wird nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross der fünfte Trainer in der laufenden Saison sein. Mehr gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte bei einem Klub in einer Spielzeit.

Doch Schalke braucht einen Neuanfang auf allen Ebenen. Gesucht werden auch noch ein neuer Sportvorstand, sofern Knäbel wieder auf seine Position des Direktors Knappenschmiede und Entwicklung zurückkehren soll, ein neuer Sportdirektor, neue Assistenztrainer - und bei Abstieg natürlich eine fast komplett neue Mannschaft. Und das mit einem Schuldenberg von über 200 Millionen Euro. Auf der anderen Seite ist die Chance für den von Teilen der Fans schon lange geforderten Neuanfang so groß wie noch nie.