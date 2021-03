Austria verlängert mit Eigengewächs Jukić

APA

Aleksandar Jukić wird noch länger in Wien-Favoriten kicken

Die Wiener Austria hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Aleksandar Jukić bis 2024 verlängert. Der Kontrakt des 20-Jährigen, der unter Trainer Peter Stöger zuletzt Stammkraft war, wäre mit Ende dieser Saison ausgelaufen. Jukić kam 2014 in die Akademie der Austria.

Aleksandar Jukić bleibt der Wiener Austria treu und verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2024. Das Eigengewächs der "Veilchen" brachte es in dieser Saison auf 18 Bundesligaeinsätze, bei denen ihm ein Tor und zwei Tore gelangen. Zudem war er auch viermal im ÖFB-Cup sowie einmal in der 2. Liga für die Young Violets im Einsatz.

"Wir sind froh, dass Aleksandar Jukić in dieser schwierigen Zeit zur Austria steht und freuen uns, dass wir einen jungen Spieler, der viel Potenzial hat, verlängern konnten", so Peter Stöger. Auch Jukić selbst freut sich, längerfristig bei seinem Herzensklub bleiben zu können: "Ich bin seit klein auf bei der Austria und es ist schon etwas sehr Spezielles für mich, hier wieder einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ich werde mein Bestes geben und will dem Verein und den Fans das Vertrauen mit guten Leistungen und Erfolgen zurückgeben."

Insgesamt lief Aleksandar Jukić bisher in 20 Bundesligaspielen auf, bringt es zudem auf 42 Einsätze in der 2. Liga für das Amateurteam der Wiener Austria.

