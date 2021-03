Favre angeblich Kandidat bei Celtic

unknown

Lucien Favre gilt als Kandidat bei Celtic Glasgow

Der langjährige Bundesliga-Coach Lucien Favre wird laut britischen Medienberichten als einer der Kandidaten für den Teammanager-Job bei Celtic Glasgow gehandelt.

Am 13. Dezember vergangenen Jahres hatte der 63-jährige Schweizer seinen Posten bei Borussia Dortmund räumen müssen.

Am 24. Februar war Coach Neil Lennon bei Celtic zurückgetreten, als Interims-Coach fungiert John Kennedy. Celtic hatte in dieser Saison überraschend den Meistertitel in der schottischen Premier League dem Erzrivalen und Rekordmeister Glasgow Rangers überlassen müssen. Als weiterer Kandidat bei Celtic wird unter anderem Frankreichs 1998er-Weltmeister Thierry Henry gehandelt.