Gosens enthüllt: Vertrag mit Schalke "war ausgehandelt"

Robin Gosens wäre 2019 fast beim FC Schalke 04 gelandet

Im Sommer 2019 hätte Fußball-Nationalspieler Robin Gosens um ein Haar beim FC Schalke 04 angeheuert. Der Wechsel platzte erst auf der Zielgeraden.

Vor der Saison 2019/2020 herrschte beim FC Schalke 04 trotz eines verkorksten Vorjahres zarte Aufbruchsstimmung: David Wagner heuerte mit einigen Vorschusslorbeeren aus seiner Zeit in England als neuer Cheftrainer an. Auch die eine oder andere Million für Neueinkäufe stand den Verantwortlichen der Königsblauen trotz des weiter wachsenden Schuldenbergs noch zur Verfügung.

Ganz oben auf der Schalker Einkaufsliste stand damals der Name Robin Gosens. Der heute 26 Jahre alte Außenverteidiger hatte gerade mit dem italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo erstmals in dessen Vereinsgeschichte die Champions League erreicht und sich mit starken Leistungen in den Dunstkreis des DFB-Teams gespielt.

Ausgerechnet während der Feierlichkeiten in Bergamo erreichte Gosens eine Text-Nachricht des damaligen S04-Kaderplaners Michael Reschke, wie der Profi in seiner Biografie "Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi" enthüllte, aus dem die "Bild am Sonntag" vorab zitierte. "Hi Robin, wäre das Thema S04 für dich interessant? David Wagner würde sich am Montag bei deinem Berater melden. Frohes Feiern heute Abend! Glückauf, Michael Reschke'", lautete nach Gosens' Aussage der Wortlaut der SMS.

Wechsel zum FC Schalke 04 wäre "ein Traum" für Robin Gosens gewesen

"Was ich wollte, wusste ich genau", schilderte Gosens. "Mit einem Wechsel nach Schalke hätte sich nicht nur mein Traum von der Bundesliga erfüllt, ich hätte auch für meinen Herzensverein spielen und vor allem wieder in Deutschland leben können".

Er sei in den Urlaub gefahren "in der Hoffnung, bald Schalker zu sein", so Gosens. Noch am Flughafen hätte ihn sein Berater angerufen. "Der Vertrag mit Schalke sei ausgehandelt und alle Details seien geklärt. Zitat: 'Ich habe das Beste für dich rausgeholt.' Ich war unfassbar glücklich. Die Konditionen waren perfekt."

Doch aus dem Wechsel wurde letztlich nichts, da sich Schalke nicht mit den Bergamo-Verantwortlichen auf die Ablösemodalitäten einigen konnte. "Atalanta wollte mich nämlich auf keinen Fall ziehen lassen", erläuterte Gosens, der heute immer noch in Italien aufläuft - und mit Bergamo wohl zum dritten Mal in Folge in die Königsklasse einzieht.