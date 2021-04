Wettbieten um Supertalent Camavinga kann beginnen

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Rennes-Supertalent Eduardo Camavinga hat im Sommer alle Optionen

Der 18-jährige Eduardo Camavinga wird Stade Rennes kommenden Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Ziel ist ein europäischer Topklub, billig wäre der Transfer für Real Madrid, Bayern München und Co. trotz nur noch eines Jahres Restvertragslaufzeit dennoch nicht.

Für Klubbesitzer François-Henri Pinault, französischer Milliardär und Ehemann des mexikanischen Hollywoodstars Salma Hayek, stellt es wohl kaum ein Problem dar, Stade Rennes finanziell unter die Arme zu greifen, wann immer es der Verein nötig hat. Doch auch ohne das Zutun des 58-Jährigen erwartet den Ligue-1-Verein aus der Bretagne im kommenden Sommer aller Voraussicht nach ein Geldregen.

>> Die kompletten Karrierestatistiken von Eduardo Camavinga in der weltfussball-Datenbank

Da Toptalent Eduardo Camavinga laut der US-Sportwebsite "The Athletic" seinen bis Juni 2022 laufenden Vertrag nicht verlängert werde, muss Rennes sein Juwel noch heuer verkaufen, um eine Ablösesumme für den 18-Jährigen zu lukrieren.

Eduardo Camavinga: Vom Flüchtlingscamp in die große Fußballwelt

Camavinga kann trotz seines jungen Alters bereits auf Erfahrung aus 77 Pflichtspielen, darunter vier in der Champions League, bauen. Sein Debüt in der Ligue 1 feierte das Supertalent für das zentrale Mittelfeld im April 2019, im zarten Alter von 16 Jahren. Im darauffolgenden Herbst war er bei Rennes bereits Stammspieler, ein Jahr später gab er seine Premiere in der französischen Nationalmannschaft.

Geboren wurde der Linksfuß als Sohn kongolesischer Flüchtlinge in Miconje, einer Enklave Angolas zwischen den beiden Kongos. Bereits kurz nach seiner Geburt übersiedelte Camavinga mit seiner Familie in den Norden Frankreichs, wo er im frühen Kindesalter mit dem Fußballspielen begann. Seitdem er zehn Jahre alt ist, kickt er bei Stade Rennes.

Seinen aktuellen Kontrakt unterschrieb Camavinga Anfang des laufenden Jahres. Es wird, wie von "The Athletic" berichtet, seine letzte Vertragsverlängerung bei Rennes gewesen sein. Somit bahnt sich für die kommenden Monate ein Wettbieten der europäischen Klubelite an. Real Madrid soll sich schon lange mit dem Supertalent beschäftigen, bei den Bayern stehe er laut "Sport Bild" in einem "Schattenteam" im Notizbuch von Sportdirektor Hasan Salihamidžić.

Diashow: Die heißesten Transfergerüchte

Billig wird der Transfer Camavingas für die potentiellen Interessenten allerdings nicht, obwohl er im Sommer nur noch ein Jahr Vertrag in Rennes hat. Das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) der FIFA taxiert seinen Marktwert auf 30 bis 40 Millionen Euro, sein Berater Jonathan Barnett rechnet mit einer Ablöse von mindestens 50 Millionen. Dieser hatte bereits vergangenen Februar in einem Interview mit "spox.com" und "goal.com" klargestellt: "Eduardo will für einen Topklub spielen." Das Wettbieten kann beginnen.

David Mayr