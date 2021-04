VfL Bochum verliert nach eigener Führung gegen Darmstadt

HMB Media via www.imago-images.de

Serdar Dursun (r.) traf doppelt gegen den VfL

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen vorentscheidenden Sieg im Aufstiegskampf verspielt. Der Tabellenführer verlor am Montagabend beim SV Darmstadt 98 trotz Führung mit 1:3 (0:0) und muss nach der neunten Saisonniederlage wieder auf die Verfolger schauen.

Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz drei zwar, doch Bochum hat als einziges Team der Top 5 der Liga kein Nachholspiel ausstehen.

Robert Tesche (74.) hatte die Bochumer mit seinem vierten Treffer in den vergangenen drei Partien in Führung gebracht. Christian Clemens (79.) und Torjäger Serdar Dursun (81.) drehten per Doppelschlag die Partie für die Lilien. Mit seinem 21. Saisontreffer sorgte Dursun für die Entscheidung (86.), Darmstadt kann damit auch rechnerisch nicht mehr absteigen.

Die Baustelle Böllenfalltor erlebte eine zähe erste Hälfte eines intensiven, aber langen an Höhepunkten armen Spiels. Bochum, das zuvor vier Siege in fünf Begegnungen gefeiert hatte, besaß zwar Vorteile, zu guten Chancen nutzten diese die Gäste aber nicht.

Kurz nach der Pause hatte Dursun die Darmstädter Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus rund zehn Meter an VfL-Torwart Patrick Drewes (47.). Der Vertreter des den verletzten Stammkeepers Manuel Riemann (Mittelhandbruch), der bei "Sky" einen Comeback-Versuch zum letzten Spieltag ankündigte, hatte bis dahin wenig zu tun gehabt - das änderte sich dann in einer denkwürdigen Schlussphase.