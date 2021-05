Kühbauer lässt Frust an WAC-Kicker aus

GEPA pictures/ Christian Ort

Didi Kühbauer war nach der Niederlage gegen den WAC bedient

Die späte 1:2-Heimniederlage gegen den WAC hatte Rapid Wien-Coach Didi Kühbauer sichtlich aufgebracht. Vielmehr aber noch der Elfmeterpfiff, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Wolfsberger führte und den Trainer der Grün-Weißen nach dem Spiel sichtlich aufregte.

>> Spielbericht: Rapid Wien gegen Wolfsberger AC

Der 2:1-Auswärtssieg des WAC gegen Rapid Wien sorgte nach dem Spiel für reichlich Diskussionen. Vor allem der Elfmeterpfiff für die Wolfsberger, der anschließend zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte, ließ die Gemüter der "Grün-Weißen" hochkochen, vor allem das von Trainer Didi Kühbauer, der darin eine klare Fehlentscheidung sah. Nach dem Spiel soll der Rapid-Coach offenbar dem gefoulten WAC-Kicker Christopher Wernitznig im Kabinengang seine Meinung gegeigt haben, doch nur bei bei Worten ist es dabei wohl nicht geblieben.

"Schäme mich, dich je kennengelernt zu haben"

Wie die "Krone" berichtet, stürmte der ehemalige Bundesliga-Profi Minuten nach dem Abpfiff im Kabinengang auf Wernitznig zu und wurde gegen den Mittelfeldspieler der Kärntner dabei sogar handgreiflich, wie der 31-Jährige bestätigte: "Ich war noch im Dress, hab gerade noch mit Ritzi (Anmk.: Marcel Ritzmaier) geplaudert, da ist er plötzlich dahergekommen."

Dieser Blick, wenn das Wochenende wieder einmal viel zu kurz war. pic.twitter.com/CCH0XqxcTq — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 10. Mai 2021

Dabei soll Kühbauer dem Routinier der Wolfsberger auf den Fuß gestiegen sein, ihn in die Haare gefasst und am Ohr gezogen haben. Anschließend soll er seinem ehemaligen Schützling aus gemeinsamen Tagen in Wolfsberg noch gesagt haben: "Ich schäme mich, dich je kennengelernt zu haben."

Wernitznig selbst nahm die Aktion auf die leichter Schulter: "Ich will kein Aufhebens drum machen, hab’s schon fast vergessen." Auch verzichtet der Verein auf Wunsch des Spieles auf eine Anzeige bzw. eine offizielle Mitteilung an die Bundesliga. Den Wolfsberger wird es auch egal sein, durch den Sieg hält man die Chance auf die direkte Europacup-Teilnahme am Leben, steht nach 309 Bundesligapartien zudem nun bei 401 Zählern.

red