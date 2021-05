FC Bayern und BVB jagen englisches Offensiv-Juwel

Matt Bunn/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Daniel Jebbison wird von FC Bayern und BVB umgarnt

Top-Talente aus England stehen in der Bundesliga weiterhin hoch im Kurs. Ein junger Offensivspieler von der Insel hat nun anscheinend den FC Bayern und den BVB auf den Plan gerufen.

Wie das Portal "90min.com" berichtet, beobachten die beiden deutschen Schwergewichte die Entwicklung des 17-jährigen Daniel Jebbison von Sheffield United aktuell mit großem Interesse.

Der Youngster gilt als eines der größten Sturmjuwelen in England und gab Anfang Mai bereits sein Debüt in der Premier League. Bei der 0:2-Heimniederlage der Blades gegen Crystal Palace durfte Jebbison 25 Minuten mitmischen, ansonsten kam der 1,90-m-Hüne meist in der U18 oder der U23 zum Einsatz. Zudem gehört der Goalgetter seit März der englischen U18-Nationalmannschaft an.

Dem Bericht zufolge würde Sheffield den Mittelstürmer gerne langfristig binden. Da der Klub allerdings schon als Absteiger aus dem englischen Oberhaus feststeht und etliche Top-Klubs den Teenager jagen, könnte dieser Plan jedoch nicht aufgehen.

Neben BVB und FC Bayern: Weitere Top-Klub im Rennen

Neben Dortmund und dem FC Bayern sollen auch die englischen Teams Manchester United, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Everton interessiert sein.

Wie hoch eine mögliche Ablösesumme für Jebbison ausfallen könnte, ist derzeit jedoch noch unklar. Auch über seine genauen Vertragsmodalitäten gibt es keine öffentlichen Informationen. Aufgrund der finanziellen Einbußen wegen der Corona-Pandemie dürfte das deutsche Duo für einen Perspektivspieler nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen.

BVB und FC Bayern haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit Talenten aus Großbritannien gemacht. Bei der Borussia stehen mit Jadon Sancho und Jude Bellingham gleich zwei herausragende Nachwuchshoffnungen unter Vertrag. Der Rekordmeister bewies mit der Verpflichtung von Jamal Musiala vom FC Chelsea ebenfalls ein gutes Händchen.