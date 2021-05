Keine Rücksicht! Lewandowski will nun den alleinigen Rekord

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Robert Lewandowski hofft auf Treffer Nummer 41 für den FC Bayern

Robert Lewandowski vom FC Bayern will bei der Jagd nach dem alleinigen Torrekord in der Fußball-Bundesliga keine Chance auslassen und für den 41. Saisontreffer auch einen Elfmeter in der 90. Minute schießen.

"Ich würde in dieser Situation zum Elfmeter antreten", erklärte der Stürmer im Gespräch mit der "Bild". Am Samstag hatte der Pole die Bestmarke von 40 Toren in einer Spielzeit durch Gerd Müller aus der Saison 1971/1972 eingestellt.

"Gerd Müller hat so viele Rekorde. Zudem ist er selbst ein ehrgeiziger Torjäger gewesen – ich glaube, er würde es verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere. Außerdem hat er seinen 365-Tore-Rekord in der Liga, den ich sicher nicht holen werde", sagte Lewandowski.