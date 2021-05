Eintracht Frankfurt präsentiert Oliver Glasner

APA/AFP/POOL

Glasner (r) soll in Frankfurt Nachfolger von Hütter (l) werden

Eintracht Frankfurt setzt auch in Zukunft auf einen österreichischen Trainer. Die Hessen haben am Mittwoch den Oberösterreicher Oliver Glasner präsentiert. Er hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Der 46-Jährige hat den VfL Wolfsburg in dieser Saison auf Rang vier und damit in die Champions League geführt. "Oliver Glasner hat in den vergangenen zwei Jahren beim VfL Wolfsburg bewiesen, dass er in der Lage ist, auf absolutem Topniveau zu arbeiten und junge Spieler weiterzuentwickeln", wird Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt in einer Mitteilung zitiert.

Glasners Vorgänger Adi Hütter hat mit Frankfurt Endrang fünf belegt und damit einen Platz in der Europa League geschafft. Der 51-Jährige hat bereits Mitte April seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach bekanntgegeben.

apa/red