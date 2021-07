Nach mieser Vorsaison: Kehl zählt Brandt und Co. an

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Richtet deutliche Worte an die BVB-Spieler: Sebastian Kehl

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat den neuen BVB-Trainer Marco Rose in höchsten Tönen gelobt und gleichzeitig die Stars des Pokalsiegers in die Pflicht genommen.

"Von einigen Spielern erwarten wir deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Der Anspruch von Borussia Dortmund ist ein anderer. Und wenn die Jungs ehrlich zu sich selbst sind, dann haben sie auch einen anderen Anspruch an sich selbst", stellte Kehl in einem "Bild"-Interview klar.

Hintergrund: Vermeintliche Leistungsträger wie Julian Brandt oder Thomas Meunier blieben in der vergangenen Spielzeit deutlich hinter den Erwartungen zurück.

"Ein neuer Trainer bietet jedem Spieler neue Möglichkeiten und die Chance, sich zu beweisen", betonte Kehl, der am Saisonende Michael Zorc als BVB-Sportdirektor beerben wird.

BVB-Coach Rose "ein Menschenfänger mit großer Emotionalität"

Der neue Coach Rose habe "eine natürliche Autorität, eine gewisse Lockerheit, aber trotzdem eine klare Ansprache". Er sei "ein Menschenfänger mit großer Emotionalität, die unserem Klub sehr gut zu Gesicht steht". Kehl zeigte sich besonders beeindruckt von Roses Mischung aus "fachlicher Kompetenz und menschlicher Empathie".

Dortmund bereitet sich derzeit im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz auf die neue Spielzeit vor. "Wir haben in der Endphase der vergangenen Saison gesehen, zu was diese Mannschaft im Stande ist. Wenn sie ihr Potenzial komplett abruft und als verschworene Einheit zusammensteht, dann ist alles möglich", kündigte Kehl an.

Am nötigen Selbstvertrauen mangelt es jedenfalls nicht. "Wir sind ein Klub, der nicht umsonst zu den 15 besten Vereinen Europas gehört. Wir sind immer in der Lage, etwas zu gewinnen", so Kehl, der sich vom Pokalsieg Signalwirkung erhofft: "Es war für unser Selbstverständnis wichtig – aber auch als ein Zeichen in die Liga hinein - 2020/21 erneut gezeigt zu haben, dass wir titelfähig sind."