Wahnsinn um PSG-Superstar! Mbappé droht ein Jahr die Bank

Kylian Mbappé steht seit 2017 bei PSG unter Vertrag

Kylian Mbappé ist zweifelsohne längst einer der größten Stars des Weltfußballs. Sein möglicher ablösefreie Abgang im kommenden Sommer von Paris zu Real Madrid ist das Streitthema schlechthin im französischen Fußball. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi denkt jetzt offenbar über eine ebenso bizarre wie unsportliche Maßnahme nach, um den Goalgetter doch von einem Verbleib bei Paris Saint-Germain zu überzeugen.

Wie es in einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" heißt, könnte der wertvollste Fußballer weltweit zum Dauerreservisten in der französischen Hauptstadt werden. Laut den Informationen der Zeitung denkt Al-Khelaifi ernsthaft darüber nach, Mbappé auf die Tribüne zu verbannen. Und zwar so lange, bis der Weltmeister von 2018 einen neuen Vertrag bei PSG unterschreibt.

Eigentlich unvorstellbar, dass der Klubpräsident zu dieser Maßnahme greifen und den vermeintlich besten Spieler der Ligue 1 aus dem Verkehr ziehen könnte, um ihn so unter Druck zu setzen und zu einer neuen Vertragsunterschrift zu bewegen.

Mbappé ist ab dem Sommer 2022 ablösefrei

Die Pariser Klubhistorie der letzten Jahre verrät allerdings, dass dieses Handeln kein einmaliger Vorgang bei PSG wäre. Auch Adrien Rabiot wurde vom 47-jährigen Katarer vor knapp drei Jahren auf die Tribüne verbannt, als er Wechselabsichten zu Juventus Turin öffentlich machte. Die Folge: In der Saison 2018/2019 bestritt Rabiot am dem Dezember kein einziges Spiel mehr für Paris, wechselte im Sommer 2019 dann trotzdem ablösefrei in Richtung Italien.

Die gleiche erpresserische Maßnahme erwägt Al-Khelaifi jetzt offenbar bei Mbappé. Es ist offenbar der letzte verzweifelte Versuch, den 22-Jährigen doch noch irgendwie zum Bleiben bei PSG zu bewegen.

Der pfeilschnelle Stürmerstar steht seit 2017 in Paris unter Vertrag, erzielte seit dem 91 Tore in 107 Ligaspielen. Der spanische Rekordmeister Real Madrid will Mbappé im nächsten Jahr unbedingt in die spanische LaLiga transferieren. Die Tatsache, dass der Superstar Stand jetzt ablösefrei zu haben werden, dürfte schon bald eines der heißesten Wettrennen um einen Spieler aller Zeiten in Gang setzen.

Jüngst wurde in spanischen Medien bereits darüber spekuliert, dass sich Real Madrid die Unterschrift des Starspielers ein Handgeld von bis zu 40 Millionen Euro kosten lassen würde.

Beim Pflichtspiel-Auftakt der Pariser am Montagabend im französischen Supercup gegen Meister OSC Lille (0:1) stand Mbappé übrigens nicht im Kader.