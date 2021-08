Kobel über "Maschine" Haaland und "Ansporn" Neuer

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Gregor Kobel ist neuer Stammtorwart beim BVB

Gregor Kobel ist die neue Nummer eins zwischen den Pfosten von Borussia Dortmund. Im Interview mit der "Sport Bild" sprach der Keeper nun über die Gründe für den Wechsel zum BVB, seinen Teamkollegen Erling Haaland und Manuel Neuer vom FC Bayern.

"Das Paket hat perfekt gepasst", erklärte Kobel seinen Transfer vom VfB Stuttgart zu den Schwarz-Gelben und schwärmte von seinem neuen Klub: "Der BVB ist einer der größten Vereine der Welt, hat eine riesige FanKultur und eine unglaubliche Historie. Dazu spielen wir zu Hause vor über 80 000 Zuschauern und haben eine extrem ambitionierte Mannschaft, die Titel gewinnen will. Das will ich auch. Der BVB und ich passen also gut zusammen."

In Dortmund will sich Kobel, für den der Revierklub 15 Millionen Euro zahlte, als klare Nummer eins durchsetzen. "Ich trage die Nummer eins auf dem Trikot und habe auch genau diesen Anspruch - aber den muss ich tagtäglich im Training und dann auch in den Spielen unter Beweis stellen. Am Ende geht es immer um Leistung, eine Garantie auf Spielzeit hat keiner", sagte der 23-Jährige mit Blick auf seine Konkurrenten Marwin Hitz und Roman Bürki.

Im Training freut sich Kobel vor allem auf die Duelle mit Stürmer Erling Haaland. "Erling ist eine Maschine, hat eine überragende Mentalität", lobte der Schweizer den Goalgetter. Seine "Torgeilheit" spüre man in jedem Training. "So ehrgeizige Menschen schätze ich sehr. Es ist richtig geil, ihn im Team zu haben", so Kobel.

Kobel schwärmt von "Inspiration" und "Ansporn" Neuer

Als Vorbild dient dem Schlussmann unter anderem Manuel Neuer vom FC Bayern. Vergleiche zu dem DFB-Keeper verbieten sich allerdings. "Ich möchte mich noch nicht mit Manuel Neuer vergleichen. Da bin ich noch weit weg, vor allem, was die Erfolge angeht", so der ehemalige Stuttgarter: "Natürlich ist es mein Ziel, das Level von Neuer in Zukunft zu erreichen. Aber bis dahin muss ich noch einiges leisten."

Neuer bezeichnete Kobel als "überragenden Torwart, der schon über so viele Jahre seine Leistung abruft und zu den Besten der Welt gehört. Mein Respekt vor ihm ist riesig". Neuer sei eine "Inspiration" und ein "Ansporn".