Italiens Sturmhoffnung auf Leihbasis nach Frankfurt?

Maurizio Borsari via www.imago-images.de

Gianluca Scamacca (l.) steht bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

Nach dem Abgang von André Silva steht die Offensive von Eintracht Frankfurt vor einem Neuanfang. Trotz der Verpflichtung von Rafael Borré wird nun noch ein weiterer Silva-Nachfolger am Main gehandelt.

Wie der "Sky"-Journalist Gianluca di Marzio berichtet, hat die Eintracht den italienischen Angreifer Gianluca Scamacca von US Sassuolo im Blick.

Ein heißer Mitbewerber sei jedoch auch der amtierende Meister Inter Mailand. Die Nerazzurri sind durch den möglicherweise bevorstehenden Abgang von Romelu Lukaku auf Stürmersuche und wohl ebenfalls am 22-Jährigen interessiert. Lukaku steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Transfer zum FC Chelsea, der in der Größenordnung von über 100 Millionen Euro liegen könnte.

Die Mailänder streben angeblich eine Leihe mit Kaufoption an. Ein solches Modell könnte auch der SGE gefallen, munkelt di Marzio.

Das Modell Leihe mit Kaufoption steht bei der Eintracht schon seit Jahren hoch im Kurs. So wechselten einst auch Ante Rebic und André Silva zunächst auf Leihbasis in die Finanzmetropole, bevor sie fest verpflichtet wurden. Ein ähnliches Konstrukt bahnt sich bei den Adler derzeit wohl auch in der Personalie Jens Petter Hauge an. Der Flügelspieler vom AC Mailand steht laut "Sky" kurz vor einer Leihe nach Frankfurt.

Holt Eintracht Frankfurt einen italienischen U21-Nationalspieler?

Scamacca feierte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch in der italienischen Serie A. In 26 Spielen steuerte der 1,95-m-Hüne acht Saisontore bei. Zudem ging er bis zuletzt für die U21 seines Landes auf Torejagd.

Bei der U21-EM erreichte der gebürtige Römer mit Italien das Viertelfinale und steuerte auf dem Weg dahin einen Turniertreffer bei.

In der vergangenen Saison konnte sich die SGE auf die Treffsicherheit von André Silva verlassen, der in der Bundesliga in 32 Spielen starke 28 Treffer beisteuerte. In diesem Sommer wechselte der Portugiese allerdings für circa 23 Millionen Euro zum Ligakonkurrenten RB Leipzig.