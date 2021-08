England-Trainer Southgate froh über Kane-Verbleib

APA/AFP/POOL

Southgate hofft in WM-Quali auf vollen Fokus seines Stürmers Kane

Für Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ist die Nachricht vom Verbleib seines Team-Stürmers Harry Kane bei Tottenham im Hinblick auf die WM-Qualifikationsspiele im September erfreulich gewesen.

"Die gute Sache aus unserer Sichtweise ist, dass es so aussieht, als ob jetzt vom Club her alles gelöst und entschieden wäre und er einen klaren Fokus hat", erklärte er am Donnerstag.

Southgate gab außerdem bekannt, dass er nachdem er eine Initiative der britischen Regierung zur Bewerbung von Corona-Impfungen unterstützt hatte, angefeindet wurde. Das kam für ihn nicht überraschend, daher blieb er bei seiner Meinung: "Unser einziger Weg aus der Pandemie ist die Impfung, zweifellos für die gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Ich verstehe, dass viele junge Menschen nicht so begeistert sind, sie hinterfragen Dinge. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist oder nicht."

England führt in Gruppe I der WM-Qualifikation mit neun Punkten aus drei Spielen. Von 2. bis 8. September stehen die Spiele gegen Ungarn, Andorra und Polen auf dem Programm.

apa