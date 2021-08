"Unglaublicher" Terodde als Schalker Erfolgsgarant

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Simon Terodde traf gegen Düsseldorf doppelt für seinen FC Schalke

Simon Terodde erspielt sich durch seine herausragenden Leistungen beim FC Schalke 04 mehr und mehr den Status des Publikumslieblings beim FC Schalke 04. Beim 3:1-Heimsieg der Königsblauen gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend ragte der Mittelstürmer erneut als Doppeltorschütze heraus.

Die Lobeshymnen auf den 33-Jährigen rissen im Nachgang gar nicht mehr ab. TV-Experte und Zweitliga-Ikone Torsten Mattuschka etwa meinte bei "Sky" über die nächste Schalke-Gala des Sommerneuzugangs: "Terodde ist in der Box kaum zu verteidigen. Was er für ein Spiel gemacht hat - unglaublich!"

Nach seinen vorherigen Profistationen unter anderem beim VfL Bochum, beim VfB Stuttgart, 1. FC Köln und Hamburger SV überzeugt der gebürtige Bocholter jetzt auch im S04-Dress auf ganzer Linie. Nach fünf Ligaeinsätzen für die Gelsenkirchener steht Terodde bereits bei sechs Treffern und peilt seine vierte Torjägerkanone in der 2. Bundesliga an.

Der Routinier selbst, der gegen die Fortuna sogar mit der Schalker Kapitänsbinde auflief, gab sich nach seinen zwei Toren am späten Samstagabend im "Sky"-Interview bescheiden: "Ich freue mich einfach, wenn ich in so einem Stadion mit so einer Mannschaft spielen darf. Wir haben in der ersten Halbzeit richtig Alarm gemacht, dann kommen die Chancen von ganz alleine."

Vor dem Spiel hatte sich Terodde bereits als Mahner gezeigt, nachdem der FC Schalke nach vier Spieltagen auf Platz 13 abgestürzt war.

Nach dem zweiten Saisonsieg in der Zweitklassigkeit peilt die Nummer neun der Knappen jetzt vor allem Konstanz mit seiner Mannschaft an: "Das Gefühl, was wir nach dem Abpfiff hatten, müssen wir aufsaugen. Jeder Gegner, der zu uns kommt, muss das spüren. Wir haben noch viel zu tun, aber heute genießen wir den Sieg", so das weitere Statement nach dem ersten Heimsieg der Saison 2021/2022.

Insgesamt schraubte Terodde seine Torbilanz in der zweiten Liga auf 148 Treffer in 258 Spielen nach oben. Bis zum Rekordtorschützen Dieter Schatzschneider fehlen ihm nun nur noch sechs Treffer.