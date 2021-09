Ex-Gladbacher Raffael vor Comeback in der Regionalliga?

Moritz Mueller/Pool

In der Bundesliga lief Raffael für Hertha BSC, den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach auf. Ein Jahr nach seinem Abgang aus Gladbach liebäugelt der inzwischen 36 Jahre alte Brasilianer mit einem Comeback in der Regionalliga.

290 Bundesligaspiele für Hertha BSC, den FC Schalke 04 und Gladbach mit 83 Toren: Im deutschen Oberhaus hinterließ Raffael durchaus seine Spuren. Alleine sieben Jahre lang lief der Offensivspieler im Trikot der Borussia auf, wettbewerbsübergreifend 201 Einsätze mit der Raute auf der Brust stehen in seiner Statistik.

Doch im Sommer 2020 war Schluss für Raffael bei der Fohlenelf. Sein Vertrag lief aus, der damalige Gladbach-Trainer Marco Rose sowie Sportdirektor Max Eberl planten nicht mehr mit dem Routinier.

Raffaels "Traum" nach dem Gladbach-Aus

Nach einem Jahr öffentlicher Funkstille meldete sich Raffael Anfang Juli wieder zu Wort. Via "Bild" teilte der Edeltechniker mit, er hege weiter den "Traum" von einem Comeback.

Er habe in den Monaten zuvor viel trainiert, sei "total fit" und habe "auf jeden Fall noch ein oder auch zwei Jahre Fußball in mir", so Raffael, der einen Wechsel ins Ausland auch aus familiären Gründen jedoch nahezu ausschloss.

Medienberichten zufolge hält sich der beidfüßige 1,74-Meter-Mann derzeit beim SV Straelen aus der Regionalliga West fit. Unklar ist, ob es neben der Teilnahme am Training auch zu einem Engagement im Spielbetrieb des kleinen Klubs vom Niederrhein kommen könnte.

Raffael vor Comeback beim SV Straelen? So ist der Stand

Der umtriebige SVS-Mäzen Hermann Tecklenburg schließt eine Verpflichtung Raffaels zumindest aktuell aus. "Ich kenne den Spielerberater sehr gut. Das ist ein reiner Freundschaftsdienst. Ich betone an dieser Stelle, dass Raffael kein Thema für den SV Straelen ist. Er hält sich nur fit", erklärte der Klub-Boss gegenüber "Reviersport".

Für Raffael selbst ist die Ausgangslage offensichtlich nicht ganz so klar. "Ein Be­kann­ter hat mir den Ver­ein emp­foh­len, und ich darf mich hier fit hal­ten. 60 Ki­lo­me­ter zum Trai­ning fah­ren, fin­de ich nicht viel. Ob ich mir das grün-gel­be Tri­kot dem­nächst über­strei­fen wer­de, weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich mir noch über­le­gen", sagte der Ex-Profi der "Rheinischen Post".