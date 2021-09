Nagelsmann zieht zwei Bayern-Talente zu den Profis hoch

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Malik Tillman (l.) erhält von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann letzte Anweisungen

Julian Nagelsmann setzt bekanntlich gerne auf junge Spieler. Als Trainer des FC Bayern arbeitet er nun daran, eine höhere Durchlässigkeit zwischen Junioren und Profis zu erreichen. Zwei Bayern-Talente könnten davon nun profitieren.

Nach Angaben von "Sport1" dürfen sich künftig Malik Tillman und Taylor Booth bei den Profis beweisen und mit den Stars des FC Bayern mittrainieren. Das Duo soll dauerhaft Erfahrungen unter Trainer Julian Nagelsmann sammeln und einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Debüt machen.

Angreifer Tillman blickt immerhin bereits auf einen 45-minütigen Einsatz im DFB-Pokal zurück. In der 1. Runde gegen den Bremer SV wurde der 19-Jährige zur Halbzeit eingewechselt. Nur wenige Augenblicke später traf Tillman prompt zum zwischenzeitlichen 6:0 aus Münchner Sicht. Am Ende bejubelte der Youngster einen 12:0-Sieg.

Tillman, der einst als C-Junior von der SpVgg Greuther Fürth zum FC Bayern kam, kommt ansonsten für die 2. Mannschaft zum Einsatz.

Booth greift auf Erfahrung aus Österreich zurück

Gleiches gilt für seinen US-amerikanischen Mitspieler Taylor Booth. Auch der zentrale Mittelfeldspieler kam im DFB-Pokal zu seinem ersten Spiel unter Julian Nagelsmann. Nach seinem Wechsel im Winter 2019 zur U19 des FC Bayern war Booth in der vergangenen Rückrunde an den österreichischen Erstligisten SKN St. Pölten verliehen. Dort spielte er sich elf Mal in die Startelf, am Ende standen insgesamt 17 Einsätze zu Buche.

Bestes Beispiel, wie junge Talente im Eiltempo an die Profis des FC Bayern herangeführt werden können, ist Nationalspieler Jamal Musiala. Der gerade einmal 18-Jährige blickt seit seinem Bundesliga-Debüt im Juni 2020 bereits auf 30 Spiele (sieben Tore) im Oberhaus zurück.

Zudem sorgt der in Stuttgart geborene Mittelfeldspieler seit einiger Zeit bei der deutschen A-Nationalmannschaft für positive Schlagzeilen. Nachdem er unter Joachim Löw das Debüt feierte, steht er auch bei seinem ehemaligen Bayern-Coach Hansi Flick weiter hoch im Kurs.