Wiese vor Nordderby: "Der HSV wird wieder bluten müssen"

nph / Rojahn via www.imago-images.de

Tim Wiese (M.) erlebte im Trikot des SV Werder viele Derby-Schlachten

Jahrelang war Tim Wiese eine der prägendsten Figuren der Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Vor dem ersten Aufeinandertreffen der Erzrivalen seit 2018 hat der ehemalige Nationalkeeper nun seine Einschätzung abgegeben.

In einem Beitrag für die "Sport Bild" rechnete der 39-Jährige mit den beiden tief gefallenen Traditionsvereinen ab. So bezeichnete Wiese die Tatsache, dass das Derby nur noch in der 2. Bundesliga stattfindet, zwar als "traurig", zugleich aber auch verdient.

"Das haben beide Klubs selbst verschuldet: durch ihre Misswirtschaft, durch ihre falsche Personal-Politik in den vergangenen Jahren", kritisierte der Ex-Profi, der "dieses Gelaber beider Klubs von Entwicklung nicht mehr hören" kann.

Wieses unmissverständliche Forderung: "So große Traditionsvereine wie Werder und der HSV sind zum Aufstieg verdammt!"

Immerhin zeigte die Tendenz sowohl an der Weser als auch an der Elbe zuletzt nach oben. Beide Teams waren im letzten Spiel vor dem Derby siegreich.

"Der HSV wird wieder bluten müssen"

Wiese bleibt dennoch skeptisch - vor allem beim HSV. "Ich weiß nicht, ob Hamburg das mit seinem Trainer Tim Walter schafft. Ehrlich, ich habe seine Verpflichtung nicht verstanden", so der WM-Teilnehmer von 2010.

Anders sehe er Bremens neuen Coach Markus Anfang. "Er ist ein guter Trainer, wird mit Werder Erfolg haben und den Verein hoffentlich wieder hochbringen", erörterte Wiese, der für die Grün-Weißen zwischen 2005 und 2012 insgesamt 266 Spiele absolvierte.

Wenig überraschend wünscht der einstige Liebling der SVW-Fans seinem ehemaligen Arbeitgeber den Derbysieg. "Aber: Es sind erst sechs Spieltage in der 2. Liga absolviert, ich sehe beide Mannschaften aktuell auf Augenhöhe", schränkte er ein.

Dennoch glaubt Wiese an Werder: "Mit den Fans im Rücken wird der HSV wieder bluten müssen - wie 2009."