BVB erklärt Hummels' Auswechslung

BVB-Verteidiger Mats Hummels lieferte sich ein heißes Duell mit dem ehemaligen Dortmunder Michy Batshuayi

Bundesligist Borussia Dortmund ist der Auftakt in die neue Saison der Champions League mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei Besiktas gelungen. Innenverteidiger Mats Hummels, der in Istanbul sein Comeback in der Startelf feierte, musste jedoch vorzeitig ausgewechselt werden. Hinterher gab der BVB Entwarnung.

Mats Hummels sackte in der 70. Minute sichtlich erschöpft zu Boden und zeigte an, ausgewechselt werden zu wollen. Die umkämpfte Partie auf dem schwer bespielbaren und sandigen Untergrund hatte dem Abwehrchef die letzten Kräfte genommen. Eine erneute Verletzung ist daher nicht der Grund für seine Auswechslung, wie Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl nach der Partie bei "DAZN" ausführte.

"Mats war platt, er war durch. Aber es ist nichts Schlimmeres", so der 41-Jährige. Für Hummels kam Marin Pongracic zu seinem zweiten Einsatz in der Champions League. Trainer Marco Rose gab eine ähnliche Erklärung: "Wir haben gesehen, dass Mats noch nicht so weit ist für 90 Minuten."

Mats Hummels hatte im Verlauf der ersten Wochen der neuen Spielzeit einige Partien aufgrund von Patellasehnenproblemen verpasst. Auch die Reise zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft hatte der 32-Jährige nicht antreten können. Bei seinem Startelf-Comeback in Istanbul wusste de Routinier gleich durchaus zu überzeugen. Zwar hatte Hummels in einigen Duellen mit Ex-BVB-Stürmer Michy Batshuayi das Nachsehen, seine Quote von 60 Prozent gewonnener Zweikämpfe war dennoch ordentlich (sport.de-Note 3,0).

Neben Hummels tauschte BVB-Trainer Marco Rose in der 70. Minute auch Jude Bellingham und Donyell Malen aus. Für das laufstarke Duo kamen Marius Wolf und Youssoufa Moukoko ins Spiel. "Es waren einige Jungs sehr platt", erklärte Sebastian Kehl, "aber die, die reingekommen sind, haben es gut gemacht". Matchwinner Bellingham etwa "musste mit Krämpfen raus", so Marco Rose.

Etwas früher vom Platz ging derweil Mittelfeldspieler Julian Brandt, der in der Halbzeitpause durch Axel Witsel ersetzt wurde. Beim 25-Jährigen waren es laut Rose "muskuläre Probleme", die zur Auswechslung geführt haben.