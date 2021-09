Wohnungssuche in Paris: Messi besichtigt irre 48-Mio.-Villa

Federico Anfitti via www.imago-images.de

Lionel Messi und seine Familie sind auf Wohnungssuche in Paris

Sportlich läuft es noch nicht ganz nach Wunsch für Lionel Messi bei Paris Saint-Germain. Dafür hat der argentinische Superstar womöglich endlich eine Bleibe in der französischen Hauptstadt gefunden. Und die hat es einem Medienbericht zufolge in sich.

114 Minuten stand Lionel Messi für PSG bislang auf den Platz, eine Torbeteiligung gelang dem 34-Jährigen im Trikot seines neuen Klubs noch nicht. Ausgerechnet beim Startelf-Debüt des neuen Zampanos patzte das Star-Ensemble von der Seine und musste sich mit einem 1:1 beim FC Brügge begnügen. Als "Milliarden-Deppen" betitelte ntv nach der Partie nicht von ungefähr Messi und seine Teamkollegen um Neymar und Kylian Mbappé, die gegen Brügge ebenfalls von Beginn an auf dem Platz standen.

Privat soll Messi sich in Paris ebenfalls noch nicht heimisch fühlen. Kein Wunder, nächtigt er doch seit seinem Wechsel aus Barcelona gemeinsam mit seiner Familie im Hotel. Einem äußerst luxuriösen zwar, dem Fünf-Sterne-Haus Le Royal Monceau-Raffles, das sich selbst als der "glamouröseste Pariser Palast" bezeichnet - aber in den eigenen vier Wänden lebt es sich dann doch bekanntlich noch etwas angenehmer.

48-Millionen-Villa für Lionel Messi?

Messis Ehefrau Antonella Roccuzzo soll deshalb nun die Wohnungssuche forcieren. Ein Stadthaus in Neuilly-sur-Seine am Rand von Paris hatte die Familie angeblich bereits in Aussicht. Da der Vermieter aber satte 10.000 Euro auf den ursprünglichen Mietpreis draufschlug, als er vom Interesse der Messis erfuhr, ist dieses wohl schon wieder aus dem Rennen.

Stattdessen habe Antonella einem Bericht von "RMC Sport" zufolge nun ein Schloss in der Gemeinde Vésinet, eine Autostunde von Paris entfernt, ins Visier genommen.

Die imposanten Rahmendaten des Anwesens, das auf der Webseite der Maklerfirma Sotheby's International Realty zum Verkauf steht: 7000 Quadratmeter Grundstück, 2000 Quadratmeter Wohnfläche, 30 Zimmer, elf Schlafzimmer sowie ein Kaufpreis von 48 Millionen Euro.

Entscheidung noch nicht gefallen

Das Haus verfügt über ein eigenes Kino, hat selbstverständlich einen riesigen Indoor-Pool und auch ein Squash-Court sowie ein Fitness-Raum stünden Lionel Messi im Falle des Einzugs für sein persönliches Workout zur Verfügung.

Ganz festgelegt hat sich Antonella dem Bericht zufolge jedoch noch nicht auf die durchaus ansehnliche Bleibe. Sie müsse erst noch einmal gemeinsam mit ihrem Mann alles anschauen, soll sie im Rahmen der Besichtigung mitgeteilt haben.