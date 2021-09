Innenbandriss! Ulreich fällt lange aus

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

FC Bayern bangt um Jamal Musiala

Der FC Bayern muss mehrere Wochen auf Ersatzkeeper Sven Ulreich verzichten. Außerdem bangen die Münchner für das Bundesliga-Spiel gegen Greuther Fürth am kommenden Freitag um den Einsatz von Youngster Jamal Musiala.

Wie die Bayern auf ihrer Vereinswebsite erklärten, zog sich Ulreich im Training am Montagvormittag eine Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk zu. Mittelfeldspieler Michael Cuisance soll im Training bei einer Offensivaktion weggerutscht sein und den Torwart mit offener Sohle am rechten Knie getroffen haben.

Ulreichs schmerzerfüllte Schreie seien daraufhin über das Trainingsgelände gehallt, heißt es. Der Schlussmann wurde zunächst minutenlang auf dem Feld behandelt, konnte den Rasen nicht selbstständig verlassen und wurde daraufhin mit dem Golfcart abtransportiert.

Wie lange der Ersatzkeeper den Münchnern fehlen wird, blieb zunächst unklar. Medienberichten zufolge fällt Ulreich mindestens sechs bis acht Wochen aus.



FC Bayern holte Sven Ulreich vom HSV zurück

Ulreich war vor Saisonbeginn nach einem Einjahres-Intermezzo beim Hamburger SV zu den Münchnern zurückgekehrt. Beim HSV war er trotz seines Nummer-eins-Status nicht glücklich geworden.

Zuvor hatte Ulreich bereits von 2015 bis 2020 beim FC Bayern unter Vertrag gestanden und wurde in dieser Zeit als zuverlässiger Backup von Stammkeeper Manuel Neuer sehr geschätzt.

In insgesamt 71 Einsätzen war der 33-Jährige 23 Mal ohne Gegentor geblieben, kassierte lediglich 77 Tore.

FC Bayern: Jamal Musiala von Marc Roca abgeräumt

Bitter für den FC Bayern: Neben Ulreich erwischte es am Montag im Training auch Jamal Musiala. Der 18 Jahre alte Nationalspieler wurde von Teamkollege Marc Roca im Zweikampf abgeräumt. Musialas Sprunggelenk musste getapt werden, auch er wurde vom Golfcart abgeholt, humpelte anschließend aber selbstständig in die Kabine.

Wie die "TZ" zunächst berichtete, hat eine MRT-Untersuchung ergeben, dass sich der Bayern-Youngster beim Umknicken lediglich eine Bänderdehnung und keinen Bänderriss zugezogen hat. Laut dem Statement auf der Homepage der Bayern handelt es sich um eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk. Somit dürfte der Offensivspezialist dem Rekordmeister nur wenige Tage fehlen, ein Einsatz am Freitag gegen Liga-Schlusslicht Greuther Fürth steht allerdings dennoch in Frage.

Thomas Müller musste während der Einheit zudem kurz am Knöchel behandelt werden. Für den 32 Jahre alten Routinier ging es anschließend aber weiter.