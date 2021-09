Viererpack! Bayern-Youngster sorgt für Furore

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Nemanja Motika glänzt beim FC Bayern II

Der FC Bayern II hat in der Regionalliga Bayern einen wichtigen Auswärtssieg beim 1. FC Schweinfurt 05 gefeiert. Dabei glänzte besonders Nachwuchshoffnung Nemanja Motika mit einem Viererpack.

Am Dienstagabend gewann der FC Bayern II mit 6:3 beim 1. FC Schweinfurt. Bereits in der 18. Minute gingen die Münchner durch Nemanja Motika in Führung. Dabei nutzte der 18-Jährige einen Abpraller von Schweinfurts Keeper Luis Zwick. Keine 20 Minuten später erhöhte Malik Tillman (39.) für den Drittliga-Absteiger.

Doch der 1. FC Schweinfurt 05 steckte nicht auf und verkürzte noch vor der Pause durch Kristian Böhnlein (42.). Nach dem Seitenwechsel brachte Motika den FC Bayern II durch einen Doppelschlag (58./60.) schließlich früh auf die Siegerstraße, ehe Schweinfurt durch ein Tor von Marco Zietsch noch einmal kurzzeitig hoffen durfte.

Jedoch sorgte Motika in der 86. Minute mit seinem vierten Treffer des Abends für die endgültige Entscheidung. In den Schlussminuten trafen der 1. FC Schweinfurt und FC Bayern II jeweils noch einmal, das gefeierte Spieler bleibt aber Motika.

"Es macht einfach stolz, Trainer von so einer Truppe zu sein", sagte Bayern-Coach Martín Demichelis nach der Partie und dürfte dabei auch Viererpacker Motika gemeint haben.

Motika überzeugt beim FC Bayern II trotz Rüffel

Allerdings erlebte der Linksaußen in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Zwar erzielte Motika in der laufenden Saison bereits 13 Tore in 14 Spielen, dennoch erhielt der 18-Jährige Ende August einen öffentlichen Rüffel von Demichelis.

"Ich habe den Jungs gesagt, für mich sind die drei wichtigen Worte als Trainer: 'Respekt, Disziplin und danach Leistung'", erklärte Münchens Trainer gegenüber der "tz". Zuvor hatte der Argentinier Motika trotz dessen starken Leistungen nur auf die Bank gesetzt.

In den vergangenen Spielen gehörte Motika aber zumeist wieder der Startelf des FC Bayern II an. Die Münchner rangieren in der Regionalliga Bayern derzeit an der Spitze.