Probleme des VfB Stuttgart für Mislintat "normal"

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Macht sich noch keine Sorgen, um die Talente des VfB Stuttgart: Sven Mislintat

Der VfB Stuttgart legt bislang einen durchwachsenen Saisonstart hin. Die junge Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo hat mit vielen Problemen zu kämpfen.

Nach sechs Spielen in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart erst fünf Punkte gesammelt. Den einzigen Sieg der Saison fuhren die Schwaben am ersten Spieltag gegen Aufsteiger Greuther Fürth (5:0) ein. Auf das Spektakel zum Auftakt folgte Ernüchterung beim VfB.

VfB Stuttgart: Stammspieler verletzt, Talente überzeugen noch nicht

Insbesondere die Offensive, die im Vorjahr noch begeisterte, stockt derzeit noch. Nach dem Schützenfest gegen Fürth erzielte Stuttgart in fünf Spielen lediglich vier Treffer. Die Verletzungen von Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa machen sich deutlich bemerkbar.

Die jungen Neuzugänge können die Ausfälle noch nicht kompensieren. Omar Marmoush und Wahid Faghir zeigten ordentliche Ansätze, bestätigt haben sie diese aber bislang nicht konstant.

Beide Spieler kamen erst auf den letzten Drücker nach Stuttgart. Der 18-jährige Faghir wird beim VfB auch nicht als Soforthilfe betrachtet, sondern vielmehr als "ein Fünfjahresprojekt", erklärte Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber dem "kicker". Zuletzt hatte der Däne nicht nur mit Oberschenkelproblemen, sondern auch mit der Geschwindigkeit und Intensität in der Bundesliga zu kämpfen.

Sven Mislintat ordnet Probleme des VfB Stuttgart ein

Für Mislintat war dies erwartbar. "Das ist ein normaler Prozess, den die Jungs durchlaufen“, erklärte er. Dies gelte auch für Ömer Beyaz und Naouirou Ahamada. "Deshalb sind wir so erpicht darauf, alle Transfers so früh wie möglich zu machen", betonte Mislintat weiter.

Ein wenig besser sieht es bei Neuzugang Chris Führich aus, der vor der Saison vom SC Paderborn kam. In der Vorbereitung zog sich der 23-Jährige einen Schlüsselbeinbruch zu und feierte erst am vergangenen Spieltag in Bochum (0:0) sein Pflichtspieldebüt für den VfB Stuttgart. Trainer Pellegrino Matarazzo bezeichnete seine Leistung als "extrem belebend".

Die Schwaben erhoffen sich von Führich weiteren Schwung für die VfB-Offensive, bis sich auch die anderen Youngster an das Niveau in der Bundesliga gewöhnt haben.