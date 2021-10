Götze-Kollege auf Bayern-Gerüchte "stolz"

Willem II Tilburg - PSV Eindhoven via www.imago-im

Cody Gakpo (r.) wurde mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Im Sommer wurde Cody Gakpo beim FC Bayern als mögliche Alternative für die Flügel gehandelt. Doch letztlich kam kein Transfer zustande. Dabei hätte sich der Niederländer einen Wechsel offenbar durchaus vorstellen können.

"Das ist natürlich ein super großer Verein", sagte Gakpo im Gespräch mit "Voetbal International" über den FC Bayern: "Es ist schön, wenn man damit in Verbindung gebracht wird. Das macht mich stolz."

Angesprochen auf die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum Rekordmeister verriet der Linksaußen: "Wenn sie wirklich konkret geworden wären, hätte man sicher ernsthaft darüber nachdenken müssen." Dennoch möchte Gakpo seine Karriere "vorsichtig" planen und in Ruhe entscheiden, was das Beste für ihn ist.

Zudem ist die Bundesliga offenbar nicht das präferierte Ziel des Profis der PSV Eindhoven. "Ob ich eine Traum-Liga habe? Die spanische Liga zieht mich an", erklärte Gakpo, der seit seiner Jugend für die PSV spielt.

Gakpo wurde nicht nur beim FC Bayern gehandelt

In Eindhoven zählt der 22-Jährige zum Stammpersonal. In der laufenden Saison absolvierte Gakpo bislang 17 Partien. Dabei gelangen dem Flügelspieler fünf Tore sowie sieben Assists. Auch wegen Gakpos starker Leistungen rangiert der Klub von Rio-Weltmeister Mario Götze in der Eredivisie lediglich einen Punkt hinter Ajax Amsterdam.

Bei der Europameisterschaft 2021 feierte Gakpo zudem beim 3:0-Erfolg gegen Nordmazedonien sein Oranje-Debüt, trug sich jedoch in seiner kurzen Einsatzzeit von elf Minuten nicht in die Torschützenliste ein.

Neben dem FC Bayern galten im Sommer auch Olympique Lyon, Olympique Marseille und der französische Meister OSC Lille als mögliche Abnehmer. Doch zumindest in den kommenden Monaten wird Gakpo, dessen Arbeitspapier noch bis 2025 datiert ist, weiterhin für die PSV Eindhoven auflaufen.