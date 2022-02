Last-Minute-Drama: Lacazette schießt Arsenal zum Sieg

Kieran McManus/Shutterstock via www.imago-images.d

Last-Minute-Treffer: Alexandre Lacazette verhalf Arsenal zum Sieg

Der FC Arsenal hat dank eines Treffers in der letzten Minute einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Premier League gefeiert.

Die Gunners bezwangen am Donnerstagabend die Wolverhampton Wanderers im Nachholspiel mit 2:1 (0:1). Der Franzose Alexandre Lacazette traf in der 95. Minute aus spitzem Winkel zum vielumjubelten Erfolg.

Zuvor hatte der frühere Leipziger Hwang Hee-Chan in der zehnten Minute den Führungstreffer für die Gäste erzielt. Nicolas Pépé glich aus (82.). In der Schlussphase kamen beide Teams zu weiteren Großchancen. Pedro Neto vergab für die Wolves nur knapp, Arsenals Martin Ödegaard scheiterte am Lattenkreuz. Dann gelang Lacazette der entscheidende Treffer.

Mit 45 Punkten liegen die Londoner auf dem fünften Platz nur einen Zähler hinter Ralf Rangnicks Manchester United und Rang vier. Torhüter Bernd Leno saß bei der Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta erneut nur auf der Bank.