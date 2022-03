CAS bestätigt Ausschluss russischer Klubs

APA/AFP

Der CAS behandelt derzeit Russlands Einsprüche

Russlands Mannschaften bleiben nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine von europäischen Wettbewerben vorerst ausgeschlossen. Dies gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil bekannt.

Noch keine Entscheidung ist über den Ausschluss der russischen Nationalmannschaft aus der WM-Qualifikation gefallen. Der russischen Verband (RFU) hatte Einspruch gegen die Entscheidungen der UEFA und FIFA eingelegt.

Ziel des Einspruchs ist die Wiedereingliederung aller Männer- und Frauenteams in die Turniere sowie Schadenersatz, hatte der russische Verband mitgeteilt. Er mahnte eine rasche Entscheidung ein, rechtzeitig vor den nächsten geplanten Partien. Am 24. März sollte Russland gegen Polen im Play-off-Halbfinale zur WM in Katar spielen. Die Polen erhielten vorerst ein Freilos, sie treffen laut derzeitigem Stand im Play-off-Finale auf den Sieger aus Schweden gegen Tschechien.

Der CAS hat zwei getrennte Schiedsverfahren eingeleitet. Das Urteil im Streit mit der FIFA soll laut Angaben des Sportgerichtshofs Ende dieser Woche fallen.

apa