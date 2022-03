Salzburg-Stürmer Sesko für ein Spiel gesperrt

Christian Hofer - FC Red Bull Salzburg, getty

Benjamin Sesko muss ein Spiel zusehen

Der Strafsenat der Bundesliga hat am Donnerstag Benjamin Sesko von Red Bull Salzburg für ein Spiel gesperrt.

>> Spielbericht: Wolfsberger AC gegen Red Bull Salzburg

Sesko hatte am Mittwoch im ÖFB-Cup-Halbfinale in Wolfsberg nach seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 (77.) dann in der Verlängerung Eliel Peretz mit dem hohen Fuß am Rücken getroffen. Er sah wegen rohen Spiels in der 117. Minute die Rote Karte.

Urteil - Senat 1:

Benjamin Sesko (@RedBullSalzburg): 1 Spiel Sperre - Rohes Spiel



Urteil - Protestkomitee:

Roko Simic (@FCLiefering): 2 Spiele Sperre --> 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) pic.twitter.com/I5efa5a1Bs — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 17. März 2022

Auch das Protestkomitee der Bundesliga tagte und verringerte nach dem Protest von Roko Simic (FC Liefering) gegen die vom Senat 1 am 7. März 2022 verhängte Sperre von zwei Spielen (rohes Spiel) die Strafe auf zwei Spiele Sperre (davon ein Spiel bedingt).

apa