St. Pölten schlägt Dornbirn, GAK vs. FAC 0:0

GEPA pictures/ Walter Luger

Jaden Montnor traf für St. Pölten.

Der SKN St. Pölten ist mit einem hochverdienten Sieg gegen den FC Dornbirn in die neue Saison der 2. Liga gestartet. 2:0 (1:0) siegten die Niederösterreicher am Samstag gegen die nun unter Trainer Thomas Janeschitz spielenden Vorarlberger. Der GAK verpasste hingegen den ersten Dreier. Die Grazer trennten sich vom Floridsdorfer AC mit einem torlosen 0:0. Die Auftaktrunde wird am Sonntag (10.30 Uhr) mit der Partie zwischen dem SV Lafnitz und der Admira abgeschlossen.

In St. Pölten legten die "Wölfe" früh vor. Ein eklatanter Fehlpass von Dornbirns Matheus Favali nach einem Einwurf der Vorarlberger bescherte Jaden Montnor in der 2. Minute eine Chance, die der Niederländer auch nützte. Ein weiterer Treffer der Niederösterreicher lag in der Luft, die amerikanische Wolfsburg-Leihgabe Ulysses Llanez traf die Stange (18.). Dornbirn präsentierte sich harmlos, einzig ein Fauxpas von SKN-Torhüter Franz Stolz sorgte für kurze Aufregung auf der Bank der Hausherren. Nach Seitenwechsel gelang dem eingewechselten Din Barlov die Entscheidung (70.).

Die Burschen kommen über ein Unentschieden nicht hinaus. Trotz einem aberkannten Tor und viel Druck in der zweiten Hälfte erzielen die Roten kein Tor. Weiter geht's! 👏🏻 #grazerak #LigaZwa #GAKFAC

__________

⏱ FT‘ | #GAKFAC 0:0 pic.twitter.com/oJK2wxRDGm — GAK 1902 (@grazerak) 23. Juli 2022

Beim GAK konzentrierte sich viel auf den Einstand von Michael Liendl im Trikot der Hausherren. Vom Spielgestalter war vorerst jedoch wenig zu sehen. Beide Teams zeigten wenig Offensivgefahr. Der im Sommer stark umgebaute FAC hielt dem Anstürmen der favorisierten Grazer stand. Erst im Finish kam Schwung in die Partie. Die Floridsdorfer verpassten nach einem Freistoß zunächst das 1:0, ehe Liendl noch zwei Chancen vorfand. FAC-Torhüter Simon Spari parierte jedoch den Flachschuss des 36-Jährigen (81.) ebenso wie dessen Freistoß in der 90. Minute.

apa