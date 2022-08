Schießt sich Gladbach-Star Thuram zu ManUnited?

IMAGO/Revierfoto

Marcus Thuram findet in Gladbach wieder zu alter Form

Marcus Thuram blüht unter Daniel Farke auf, am Freitag kann er Gladbach auf Platz eins schießen. Aber bleibt der Franzose bei der Borussia?

Die Eckfahnen im Borussia-Park haben einen schweren Stand, seit Marcus Thuram wieder trifft. Ein Jahr lang verzichtete der Franzose auf seinen exzentrischen Jubel, doch nun schwenkt Thuram die meist mit seinem Trikot garnierte Stange wieder durch die Luft. Vom "besten Geburtstag aller Zeiten" sprach Gladbachs Stürmer nach seinem jüngsten Tor gegen Hoffenheim pünktlich zum 25. Geburtstag, an dem er endlich wieder die Fahne aus dem Boden riss.

Mit seiner wiederentdeckten Tor- und Spiellust steht Thuram für den Neuanfang, auf den die Borussia unter Trainer Daniel Farke hofft. Am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) kann der Sohn von Weltmeister Lilian Thuram (50) die Fohlen im Heimspiel gegen Hertha BSC sogar für eine Nacht auf Platz eins der Tabelle schießen.

Es wäre freilich nur eine Momentaufnahme, nach einer enttäuschenden Saison unter Adi Hütter aber ein willkommener Fingerzeig an die Fans.

Jetzt schon besser als letzte Saison

Jene Fans hatten Thuram im vergangenen Jahr eine gewisse Lustlosigkeit vorgeworfen. Davon ist unter Farke nichts mehr zu sehen: Der Stürmer hat in drei Pflichtspielen schon sieben Torbeteiligungen gesammelt - neben fünf Treffern steuerte er zwei Vorlagen bei.

Das sind schon jetzt mehr als doppelt so viele wie in der kompletten Vorsaison, in der er in 23 Einsätzen auf ganze drei Scorerpunkte kam.

Über sein verlorenes Jahr sprach Thuram im Sommer durchaus selbstkritisch im Podcast "Sport News Afrika", andere Aussagen wurden ihm als Kritik am Verein und Hütter ausgelegt. Thuram widersprach dieser Auslegung vehement und kündigte an, auf dem Rasen Taten folgen zu lassen - auch, um einen Platz im WM-Aufgebot des Titelverteidigers Frankreich zu ergattern. Bislang lässt er seinen Worten Taten folgen.

"Er kann gerne genauso weitermachen. Ich bin sehr zufrieden", sagt Farke, der offenbar die richtige Ansprache gefunden hat, gleichzeitig aber Konstanz einfordert: "Mein Mantra ist: Qualität ist eine Top-Leistung über einen längeren Zeitraum. Ich bin weit davon entfernt, nach ein, zwei guten Spielen in totale Euphorie auszubrechen. Ein Qualitätsstürmer ist man für mich nicht, wenn man in einem Spiel fünf Tore macht - das muss man über Wochen nachweisen."

Wie lange bleibt Thuram Gladbach noch erhalten?

Die große Frage ist indes, wie viele Spiele Thuram überhaupt noch für die Borussia machen wird. Sein Vertrag läuft 2023 aus, bei einem Top-Angebot wäre die Borussia wohl gesprächsbereit.

Zuletzt soll laut der Boulevardzeitung "Daily Express" sogar Manchester United Interesse an Thuram angemeldet haben - als möglichen (Teil-)Ersatz für Cristiano Ronaldo.

Auf die Frage, ob Gladbach sich aus sportlicher Sicht einen Verkauf überhaupt leisten könne, hatte Sportdirektor Roland Virkus zuletzt geantwortet "Die Frage beantwortet sich von allein."

Heißt: Nur für viel Geld würde Gladbach jenen Mann abgeben, der noch im Oktober 2020 mit einem Doppelpack gegen Real Madrid geglänzt hatte - und nun auf dem Weg zu alter Stärke scheint. Fahnenjubel inklusive.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Kone - Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram. Trainer: Farke

Hertha: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Mittelstädt - Sunjic - Tousart, Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke. Trainer: Schwarz.