ÖFB-Stürmer Kalajdžić wechselt zu den Wolves

APA/dpa

Kalajdzic wechselt in die westlichen Midlands

Österreich hat wieder einen Legionär in der englischen Premier League. Wie sein bisheriger Verein VfB Stuttgart am Mittwoch mitteilte, wechselt Saša Kalajdžić zu den Wolverhampton Wanderers.

Die Ablösesumme soll Berichten zufolge rund 18 Millionen Euro betragen. Außerdem sollen noch Boni dazukommen. Kalajdzic erhält beim Premier-League-Club einen Fünfjahresvertrag mit der Option, diesen um weitere zwölf Monate zu verlängern.

"Ich bin wirklich dankbar und glücklich, hier zu sein. Es war der Club, der mich letztlich am meisten wollte. In meiner Karriere und in meinem Alter ist es wichtig zu fühlen, wo der nächste Schritt ist, und am Ende hatte ich das Gefühl, dass Wolverhampton der beste Schritt für meine Entwicklung ist", sagte Kalajdzic laut Wolverhampton-Webseite. Er sei aufgeregt und auch ein bisschen nervös. "Jeder sagt, dass die Premier League die stärkste Liga ist, es ist die NBA des Fußballs. Ich kann es kaum erwarten, mich selbst gegen die Besten zu beweisen."

Der Transfer des 25-Jährigen hatte sich seit einigen Tagen abgezeichnet, in ihren Ablösevorstellungen lagen beide Clubs aber lange Zeit weit auseinander. Kalajdzic, der zuvor im Sommer unter anderem mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war, war im Sommer 2019 von der nun am Transfer finanziell mitbeteiligten Admira zum VfB gekommen. Er erzielte für die Schwaben 24 Pflichtspieltore, fehlte ihnen verletzungsbedingt aber auch immer wieder für längere Zeit.

Kalajdzic will Vertrauen zurückzahlen

Er habe viele Gespräche mit Wolverhamptons Trainer Bruno Lage und dessen Mitarbeitern gehabt, berichtete Kalajdzic. "Ich kann dem Club und den Personen, die an mich glauben, das Vertrauen zurückzahlen, indem ich Tore schieße und mit meinen Qualitäten helfe." Die Wanderers sind im Angriff nominell stark besetzt, unter anderem mit dem Mexikaner Raul Jiménez. Ein Typ wie Kalajdzic - sehr groß, aber auch technisch beschlagen - fehlte aber im Aufgebot.

England habe er durch Länderspiele mit dem ÖFB-Team schon kennengelernt, sagte Kalajdzic. Vor der EM im vergangenen Jahr spielte Österreich in Middlesbrough gegen England, Schauplatz des Achtelfinal-Ausscheidens gegen Italien war das Wembley-Stadion in London. Dort traf Kalajdzic zum 1:2-Endstand aus rot-weiß-roter Sicht.

"Es war eine wahnsinnige Atmosphäre und eine wahnsinnige Erfahrung. Ich hoffe, ich werde so viele Stadien wie möglich kennenlernen und natürlich dort auch treffen", erklärte der Zwei-Meter-Mann. Außerdem habe er einige Spielstätten in England schon als Fan besucht. Sein neues Heimstadion wird das Molineux Stadium, das für knapp 32.000 Menschen Platz bietet.

apa