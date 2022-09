Flamengo steht im Finale der Copa Libertadores

APA/AFP

Flamengo jubelt über den Finaleinzug

Im Finale der Copa Libertadores werden sich zum dritten Mal in Folge zwei brasilianische Clubs gegenüberstehen.

Nach Athletico Paranaense zog am Mittwochabend auch Flamengo Rio de Janeiro ins Endspiel des südamerikanischen Gegenstücks zur Champions League ein. Flamengo gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Veléz Sarsfield im Maracanã-Stadion in Rio mit 2:1 (1:1). Bereits das Hinspiel in Argentinien hatten die Brasilianer mit 4:0 für sich entschieden.

Athletico Paranaense, das vom früheren brasilianischen Nationalcoach Felipe Scolari trainiert wird, hatte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen Titelverteidiger Palmeiras São Paulo durchgesetzt - und damit eine Wiederholung des Final-Duells von 2021 zwischen Palmeiras und Flamengo verhindert. Das Endspiel der Copa Libertadores wird am 29. Oktober in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil ausgetragen.

