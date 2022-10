Siebtliga-Torjägerin lost nächste DFB-Pokalrunde aus

unknown

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am Sonntag ausgelost

Siebtliga-Torjägerin Maria Asnaimer lost am Sonntag die Achtelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals aus. Die Stürmerin des TuS Germania Lohauserholz-Daberg hatte in der vergangenen Saison 93 Tore in 33 Partien erzielt.

Für diese Leistung war Asnaimer im September am Randes des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in Leipzig mit der "Torjägerkanone für alle" ausgezeichnet worden.

Die Sportschau beginnt um 19:15 Uhr, Ziehungsleiter ist DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet wegen der WM in Katar erst im kommenden Jahr statt. Als Spieltermine sind der 31. Januar/1. Februar oder der 7./8. Februar vorgesehen.