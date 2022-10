Salzburg gegen Sturm im Cup-Viertelfinale

APA/KRUGFOTO

Salzburg empfängt Sturm im Viertelfinale

Die beiden momentan besten Clubs des Landes treffen im Cup-Viertelfinale aufeinander. Salzburg bekommt es im Februar 2023 mit Sturm Graz zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag". Die Grazer haben dem Serienmeister im Finale 2018 die bisher letzte Cup-Niederlage zugefügt. Der LASK trifft in einem weiteren Bundesliga-Duell auf Austria Klagenfurt, Rapid muss zum WAC.

Drittligist Wiener Sport-Club, der es als einziger unterklassiger Verein in die Runde der letzten acht geschafft hatte, empfängt mit der SV Ried den Finalisten der Vorsaison. Als Losfee fungierte Judoka Shamil Borchashvili.

Mit dem ÖFB-Cup wird Österreichs Profifußball aus der WM- und Winterpause zurückkehren. Die Spiele finden vom 3. bis 5. Februar statt.

apa