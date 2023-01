Salzburg verleiht Bernede zu Lausanne

APA/ERWIN SCHERIAU

Antoine Bernede (m.) kam bei Salzburg nur auf überschaubare Einsatzzeiten

Meister Salzburg hat den Franzosen Antoine Bernede in die zweite Schweizer Liga zum FC Lausanne verliehen. Der 23-Jährige wird vorerst bis Sommer zum Vierten der aktuellen Challenge League wechseln, wie die "Roten Bullen" am Montag bekannt gaben.

Nur zwei Pflichtspiele im Herbst

Bernede stand für Salzburg in der Liga im Herbst nur 41 Minuten bzw. in zwei Spielen am Feld. Wie Lausanne schrieb, gibt es auch eine Kaufoption auf den Mittelfeldspieler. Bernede kam im Frühjahr 2019 von Paris Saint-Germain nach Salzburg, musste wegen Verletzungen aber oft pausieren.

apa