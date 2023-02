United gewinnt bei Kurz-Debüt von Sabitzer

APA/AFP

Sabitzer debütierte als erster Österreicher für ManUnited

Manchester United hat beim Debüt von Marcel Sabitzer seine Siegesserie in der englischen Premier League fortgesetzt.

Die Red Devils gewannen am Samstag im heimischen Old Trafford gegen Crystal Palace mit 2:1 und feierten den sechsten Ligasieg hintereinander. Sabitzer debütierte ab der 81. Minute als erster Österreicher bei ManUnited. Tabellenführer Arsenal hat im Kampf um den ersten Meistertitel seit 2004 mit einem 0:1 bei Everton einen Dämpfer erlitten.

Nach einer Gedenkminute für die Flugzeugtragödie vor 65 Jahren, als am 6. Februar 1958 in München acht United-Profis und insgesamt 23 Menschen starben, legte United gleich los und ging nach der ersten Offensivaktion in Führung. Bruno Fernandez verwandelte einen Handelfmeter sicher (7.). Die Heimischen dominierten in der ersten Halbzeit klar, verabsäumten es aber, aus ihrer Feldüberlegenheit Kapital zu schlagen.

In der 62. Minute erhöhte Marcus Rashford mit seinem 13. Treffer in den zehn Spielen seit der WM-Pause auf 2:0, ehe sich United selbst schwächte. Nach einer Rudelbildung wurde Casemiro wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen. Die Überzahl nutzte Jeffrey Schlupp zum Anschlusstreffer (76.). In der anschließenden Drangphase der Gäste kam Sabitzer in der 81. Minute aufs Feld und half im zentralen Mittelfeld mit, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Sabitzer wird wohl in den kommenden Wochen mehr Einsatzzeit bekommen, muss Trainer Erik ten Hag doch nach den Verletzten Christian Eriksen, Donny van de Beek und Scott McTominay mit Casemiro den vierten Mittelfeldspieler ersetzen. Und das bei einem intensiven Februar-Programm.

Acht Punkte hinter Arsenal

Manchester United verkürzte mit der längsten Siegesserie in der Liga seit fast sechs Jahren den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf acht Punkte. Everton feierte beim Debüt von Neo-Trainer Sean Dyche dank des Goldtors von Verteidiger James Tarkowski per Kopf (60.) den ersten Sieg seit Oktober und verließ die Abstiegszone. Für die "Gunners" endete ein Erfolgslauf von zuletzt 13 Ligaspielen mit elf Siegen und zwei Remis. Damit kann Titelverteidiger Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr MEZ/live Sky) mit einem Erfolg bei Tottenham bis auf zwei Punkte an Arsenal heranrücken.

Der Liverpool FC rutschte mit einem 0:3 bei den abstiegsbedrohten Wolverhampton Wanderer tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Jürgen Klopp geriet durch ein Eigentor von Joel Matip (6.) und einen Treffer von Craig Dawson (12.) früh mit 0:2 in Rückstand. Liverpool hat damit in den vier Spielen des neuen Jahres nur einen Punkt geholt und ist als Tabellenzehnter mit 21 Punkten Rückstand auf Arsenal nur noch Mittelmaß.

apa