Unschlagbare Darmstädter haben "Spaß" an verrückter Serie

IMAGO/Fotostand / Voelker

Darmstadt hat sich ans Jubeln gewöhnt

Spitzenreiter Darmstadt 98 hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und weiter den vierten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vor Augen. Nach dem 1:0 (0:0) bei Hansa Rostock ist das Team von Trainer Torsten Lieberknecht seit nunmehr 20 Zweitligaspielen ungeschlagen.

Am kommenden Samstag (20:30 Uhr/Sky und Sport1) kommt es am Böllenfalltor zum Spitzenspiel gegen Verfolger Hamburger SV. "Ich bin erst einmal erleichtert, dass wir heute drei Punkte geholt haben", resümierte Lieberknecht bei "Sport1", "am Montag haben wir frei und am Dienstag wird der Spannungsbogen für das Spiel gegen den HSV aufgebaut. Die Anstoßzeit ist wieder um 20:30 Uhr. Das macht schon Spaß." Die Lilien feierten den vierten Sieg in Folge.

Phillip Tietz (78.) erzielte mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze das entscheidende Tor für die Hessen, die seit dem ersten Spieltag am 16. Juli (0:2 bei Jahn Regensburg) nicht mehr verloren haben.

"Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, aber auch persönlich", sagte Tietz: "Wir sind alle happy, dass wir von Woche zu Woche abliefern. Die Kunst ist, dass du nicht zu weit nach vorne blickst." Torwart Marcel Schuhen ergänzte: "Wir sind bereit für das Topspiel in der nächsten Woche. Man muss mit einer gewissen Freude in diese Spiele gehen. Das werden wir machen und dann gucken wir mal, was passiert."

Vor 25.200 Zuschauern im Ostseestadion waren die Gastgeber, die vorerst vier Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsrang liegen, zunächst die bessere Mannschaft. Allerdings konnten sie ihre Überlegenheit in der ersten Halbzeit nicht in ein Tor ummünzen. Die beste Chance hatte Darmstadts Mathias Honsak kurz vor der Pause (45.+2).

Auch am ersten Aufreger der zweiten Hälfte war der Österreicher beteiligt, nach dessen starker Vorarbeit Marvin Mehlem die Latte traf (53.). Die Gäste gingen jetzt engagierter und zielstrebiger zu Werke - und wurden nach mehreren hochkarätigen Chancen durch den verdienten Führungstreffer belohnt.