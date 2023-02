Bayern-Star zurück im Mannschaftstraining

IMAGO/Philippe Ruiz

Kingsley Coman kann wieder mit den Bayern trainieren

Der zuletzt angeschlagene Kingsley Coman ist beim FC Bayern München pünktlich zum Start der Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der französische Offensivspieler absolvierte die erste Einheit der neuen Woche nach einem freien Tag. Trainer Julian Nagelsmann setzte unter anderem auf dem Kleinfeld ein internes Turnier bestehend aus vier Mannschaften auf das Programm. Ein Team um Yann Sommer und Joshua Kimmich gewann bei frühlingshaften Temperaturen.

Coman hatte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (1:0) am vergangenen Dienstag das Siegtor in der 53. Minute erzielt. Später musste er wegen Problemen an der Wade und am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Coman verpasste daraufhin das Bundesligaspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (2:3).

Spitzenreiter FC Bayern empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den punktgleichen 1. FC Union Berlin. Die ebenfalls punktgleichen Dortmunder treten schon tags zuvor bei der TSG 1899 Hoffenheim an und wollen in der Tabelle vorlegen.