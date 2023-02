Nächster Sieg für Eintracht-Gegner Neapel

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Die Neapolitaner sind weiterhin nicht zu stoppen

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel ist in der Serie A weiter nicht zu stoppen.

Durch das 2:0 (2:0) beim FC Empoli gelang der Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti am Samstagabend der 21. Sieg im 24. Saisonspiel. Damit steuert der Champions-League-Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt weiter unaufhaltsam auf den dritten Scudetto der Vereinshistorie zu, es wäre der erste Meistertitel seit 33 Jahren.

Adrian Ismajli mit einem Eigentor (17.) und der Ex-Wolfsburger Victor Osimhen (40.) mit seinem 19. Saisontor trafen für den Tabellenführer, SSC-Linksverteidiger Mario Rui sah nach VAR-Eingriff wegen einer Unsportlichkeit Rot (67.). Durch den Dreier bauten die Neapolitaner ihren Vorsprung auf den Zweiten Inter Mailand vorerst auf 18 Punkte aus, Inter spielt am Sonntag (12.30 Uhr/DAZN) beim FC Bologna.

Vor dem zweiten Duell mit der Eintracht - das Hinspiel hatte Napoli am vergangenen Dienstag 2:0 in Frankfurt gewonnen - trifft Neapel noch jeweils zu Hause auf Lazio Rom und Atalanta Bergamo. Das Rückspiel gegen die Eintracht steigt am 15. März ebenfalls im Stadio Diego Armando Maradona.