SKN stürzt BW Linz von der Spitze der 2. Liga

GEPA pictures/ Edgar Eisner

Jubel beim SKN

Der SKN St. Pölten ist nach der 19. Runde der 2. Liga neuer Spitzenreiter. Die Niederösterreicher fuhren am Freitagabend bei den Young Violets Austria Wien einen 2:0-Pflichtsieg ein und zogen an Blau-Weiß Linz vorbei. Die Oberösterreicher liegen bei Punktegleichheit nur aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs zurück, für sie endete eine imposante Siegesserie mit einem 1:1 beim SV Lafnitz. Der SV Horn rutschte nach einem 1:3 beim FC Liefering auf Rang drei ab.

Amstetten verbesserte sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen den auf Position acht zurückgefallenen Floridsdorfer AC auf Platz sechs. Keinen Sieger gab es beim 1:1 im Kellerduell des Tabellen-14. Vorwärts Steyr mit Schlusslicht Kapfenberger SV. Die Steirer rückten damit zumindest bis auf zwei Punkte an den Vorletzten Young Violets heran. Im Abendspiel empfing noch der Fünfte Vienna den Vierten GAK.

Für die Linzer verlief die Auswärtspartie in der Steiermark zuerst nach Wunsch. Der 20-jährige Franzose Fally Mayulu, dessen Sommerwechsel zu Bundesligist Rapid beschlossene Sache ist, zog auf Tormann Andreas Zingl zu und ließ ihm mit einem Heber keine Chance (27.). Für den Mittelstürmer war es bereits der neunte Saisontreffer. Für den neunten Sieg in Serie reichte das nicht, da Linz-Tormann Nicolas Schmid an einer Flanke vorbeiflog und Sebastian Feyrer so am Fünfereck einschießen konnte (51.). Die Linzer gaben erstmals seit einem 1:2 beim FAC am 2. Oktober 2022 wieder Punkte ab.

St. Pölten dominierte in Wien-Favoriten das Geschehen. Die Führung resultierte allerdings erst aus einem Elfmeter nach einem Handspiel. Der erst 17-jährige Benedict Scharner, Sohn von Ex-ÖFB-Teamkicker Paul Scharner, verwandelte souverän ins Eck und zeigte dann auch noch einen sehenswerten Salto-Jubel (45.). Nach dem Seitenwechsel machte Joker Ulysses Llanez Jr. mit einem Heber alles klar (81.), nachdem schon zuvor mehrmals der zweite Treffer in der Luft gelegen war.

Konate schießt Liefering zum Sieg

Liefering fuhr den vierten Sieg in Folge dank Karim Konate ein. Der 18-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste glänzte mit einem Triplepack (9., 47., 93.). Der ivorische Teamspieler hält bei 14. Saisontreffern, in den jüngsten sechs Spielen war er neun Mal erfolgreich. Der Sprung zu Salzburgs Profiteam dürfte bei so einer Bilanz bald bevorstehen. Beinahe hätten die Horner in einer packenden Schlussphase noch einen Punkt mitgenommen. Nach dem 1:2 nach einem Eigentor des nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gebenden Bryan Okoh (88.), scheiterte Okan Yilmaz mit einem Elfmeter an der Stange (93.). Im Konter machten die "Jungbullen" alles klar.

Zum Matchwinner von Amstetten avancierte mit Stefan Feiertag (79.) ein Wechselspieler. Die Führung der Truppe von Coach Jochen Fallmann hatte sich zuvor angekündigt. In Steyr traf zuerst Faris Zupanovic (82.), ehe Matthias Puschl (92.) den Kapfenbergern nach einem Schnitzer von Goalie Nikolas Polster noch den Ausgleich bescherte.

apa