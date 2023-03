Piesinger für ein Spiel gesperrt

GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Piesinger muss gegen Ried zuschauen.

Simon Piesinger fehlt dem Wolfsberger AC nach der Roten Karte gegen Austria Lustenau für ein Match.

Das gab der Strafsenat der Bundesliga am Montagabend bekannt. Der WAC-Verteidiger war am Sonntag nach 22 Minuten wegen Verhinderung einer Torchance vom Platz gestellt worden. Piesinger hatte den durchbrechenden Lustenauer Stefano Surdanovic zu Fall gebracht. Sein neuer Coach Manfred Schmid muss damit am Sonntag (17.00 Uhr) auswärts bei der SV Ried die Abwehr umstellen.

apa