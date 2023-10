Arsenal mit irrer Derby-Aufholjagd - Siege für Reds und City

IMAGO/James Whitehead/PPAUK

Siege für den FC Liverpool und Manchester City - Arsenal gelang eine Aufholjagd

Der FC Liverpool bleibt nach einem Sieg im 243. Merseyside-Derby Titelverteidiger Manchester City in der englischen Premier League auf den Fersen. Die Citizens sind jetzt wieder an der Spitze - müssen sich Platz eins aber mit dem FC Arsenal teilen. Die Gunners kamen im Londoner Derby beim FC Chelsea zu einem späten 2:2 (0:1)-Remis.

Für Arsenal trafen Declan Rice (77.) und Leandro Trossard (84.) in einer verrückten Schlussphase. Chelsea war durch ein Eigentor von Cole Palmer (15.) und einen Treffer von Mychailo Mudryk (48.) mit 2:0 in Führung gegangen.

Der FC Liverpool um den deutschen Teammanagers Jürgen Klopp gewann am Samstagnachmittag gegen den Stadtrivalen FC Everton mit 2:0 (0:0) und liegt weiter nur einen Zähler hinter City. Der Triple-Gewinner besiegte Brighton & Hove Albion 2:1 (2:0).

Liverpool profitierte bei seinem Derbysieg von einer Gelb-Roten Karte gegen Evertons ehemaligen englischen Nationalspieler Ashley Young (37.), während auf der eigenen Seite Ibrahima Konate nach der Pause nach einer ähnlichen Aktion auf dem Feld bleiben durfte.

"Ich kann den Frust bei Everton absolut verstehen", sagte Klopp nach Schlusspfiff.

Premier League: Tottenham Hotspur winkt die Tabellenführung

In Überzahl erhöhte Liverpool den Druck und belohnte sich in der Schlussviertelstunde: Einen Handelfmeter nach Videobeweis verwandelte Mohamed Salah (75.) zur verdienten Führung, in der Nachspielzeit sorgte der Ägypter mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+7).

Titelverteidiger Manchester City liegt - wie auch Arsenal - einen Punkt vor Liverpool. Julian Alvarez (7.) und Erling Haaland mit seinem neunten Liga-Tor der Saison (19.) brachten die Hausherren vor der Pause in Führung, für die Gäste verkürzte Barca-Leihgabe Ansu Fati (73.).

Am Montagabend (21:00 Uhr) kann Tottenham Hotspur noch an City, Arsenal und Liverpool vorbeiziehen. Die Spurs treffen zu Hause auf den FC Fulham.