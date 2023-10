Bobic spricht über mögliche Rückkehr zum VfB Stuttgart

IMAGO/O.Behrendt

Fredi Bobic hat immer noch eine enge Verbindung zum VfB Stuttgart

Rückkehr zum VfB Stuttgart? Wechsel zu RB Leipzig? Fredi Bobic hat sich rund neun Monate nach seinem Aus bei Hertha BSC zu seiner Zukunftsplanung geäußert.

"Ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Jugend- und Lieblingsklub. Ich habe 15 Jahre da erlebt als Jugend- und Profispieler und genauso in der Funktion des Sportvorstandes", sagte Bobic bei "Bild-TV".

Er habe beim VfB "zu den entscheidenden Leuten den Kontakt, dass ich immer sagen kann: 'Hey, wenn irgendetwas ist, können wir uns unterhalten.' Ich weiß, dass mein Rat manchmal gern gehört wird".

Das bedeutete aber nicht, "dass ich noch mal zurückkehre. Aktuell ist es in der Planung nicht so drin", schränkte der 51-Jährige ein.

Naheliegend wäre ein Comeback Bobics an seiner alten Wirkungsstätte durchaus.

Der Ex-Profi hatte Ende Januar seinen Posten als Geschäftsführer bei Hertha BSC räumen müssen. Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand, der zusammen mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die Geschicke leiten soll.

Die positive Entwicklung beim Fast-Absteiger der Vorsaison, der aktuell in der Spitzengruppe der Tabelle rangiert, sieht Bobic immerhin "mit großer Freude", wie er betonte.

Engagement bei RB Leipzig? Fredi Bobic äußert sich

Ebenfalls kein Thema ist für den langjährigen Erfolgsmanager von Eintracht Frankfurt nach eigener Aussage ein Engagement bei RB Leipzig.

"Dazu kann ich aktuell nichts sagen, weil aktuell auch nichts dran ist", sagte Bobic. "Wenn irgendwo eine Position frei ist, ist es ganz normal, dass dein Name gespielt wird. Ich gucke in viele Richtungen, ob das im In- oder im Ausland ist."

Die Sachsen haben nach der überraschenden Trennung von Max Eberl ebenfalls noch einen Chefposten im sportlichen Bereich zu vergeben. Starker Mann dort ist derzeit Sportdirektor Rouven Schröder.

Eberl wiederum wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch der FC Liverpool soll sich mit einer Verpflichtung des 50-Jährigen beschäftigen.