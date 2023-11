Haaland spendiert 200 Zugtickets

AFP/SID/OLI SCARFF

Unterstützt seinen Heimatverein: Erling Haaland

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland ermöglicht 200 Fans seines Heimatvereins Bryne FK die Reise zu den norwegischen Aufstiegs-Play-offs. Der Norweger hat Tickets im Wert von mehr als 13.000 Pfund (ca. 15.000 Euro) für die Zugfahrt zum Spiel gegen Start Kristiansand bezahlt. Der Zweitligist Bryne FK spielt dort am Samstag im Qualifikationsturnier um den Aufstieg. Er bestand ebenfalls darauf, die Kosten für die anfallenden Bustickets zu übernehmen.

Ole Morten Hobberstad, Pressesprecher von Bryne, lobte Haaland. Einige Fans, die "wegen der Preissteigerungen" wohl nicht mitgereist wären, könnten nun das Team unterstützen. "Bryne weiß das schätzen", fügte er an. Haaland lief bis 2017 für den Klub auf.

Der 23-Jährige verpasste jüngst mit der norwegischen Nationalmannschaft die Qualifikation zur EM-Endrunde und wegen einer Fußverletzung auch das Länderspiel am vergangenen Sonntag gegen Schottland. Noch ist unklar, ob er am Samstag in der Premier League gegen den FC Liverpool (13.30 Uhr) auflaufen kann.